La política , como la conocemos, ya no está siendo suficiente.

No porque haya dejado de ser necesaria, sino porque ha ido perdiendo su capacidad de representar, de conectar y de resolver. Hoy vivimos una paradoja peligrosa: tenemos más instituciones que nunca, pero menos confianza en ellas.

La pregunta no es si la política debe cambiar. La pregunta es si estamos dispuestos a evolucionarla antes de que pierda toda legitimidad.

Evolucionar la política no es modernizar discursos ni digitalizar trámites. Es algo más incómodo: implica desmontar inercias, cuestionar privilegios y devolverle sentido humano al poder.

Porque gobernar no es administrar procedimientos. Es entender a las personas.

Hoy la política institucional va por un rumbo, mientras la sociedad avanza por otro. Los liderazgos reales —los de las comunidades, colectivos, territorios— no están sentados en la mesa donde se toman decisiones.

Y esa desconexión está pasando factura.

Desde Chiapas , donde lo comunitario no es teoría sino práctica viva, se está abriendo una posibilidad distinta: mirar hacia abajo, no hacia arriba. Entender que las soluciones no siempre vienen del diseño institucional, sino de la experiencia colectiva.

Pero eso exige algo que incomoda al poder: compartirlo.

La figura del “funcionario” ha sido secuestrada por la burocracia. Hoy representa distancia, lentitud y opacidad. Frente a eso, urge recuperar otra idea: la del servidor del pueblo.

No como discurso, sino como práctica cotidiana.

En este nuevo escenario, el ciudadano no puede ser solo un espectador. Debe convertirse en un actor con herramientas, con voz y capacidad de organización.

La política que no entienda esto está destinada a quedarse atrás.

El problema es que el poder sigue concentrado. Y mientras no se redistribuya, la desconfianza seguirá creciendo.

Evolucionar la política implica entonces abrir espacios reales de decisión, no simulaciones. Implica aceptar que la ciudadanía no quiere ser representada a distancia, sino participar de manera directa.

También implica cambiar la forma en que nos comunicamos.

Hoy, la tecnología amplifica la polarización. Evolucionar la política significa hacer exactamente lo contrario: acercarnos. El reto no es tecnológico, es humano.

Al final, de lo que estamos hablando es de construir una nueva arquitectura democrática.

No una reforma superficial, sino una transformación ética de fondo: nuevas formas de participar, de decidir y de corresponsabilizarnos.

La democracia no puede seguir siendo un sistema que se activa cada tres o seis años. Tiene que convertirse en una práctica cotidiana.

Porque si la política no evoluciona, la sociedad lo hará sin ella.

Y entonces ya no será una crisis de confianza. Será una crisis de irrelevancia.