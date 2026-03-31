Durante un encuentro con integrantes del magisterio de Chiapas, el titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, dio a conocer que la SEP destinará 12 mil 270 millones de pesos en educación para fortalecer becas, infraestructura y programas en el estado.

De acuerdo con el funcionario, esta inversión histórica fue impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para garantizar el acceso y permanencia educativa a un millón 722 mil 273 alumnas y alumnos de más de 20 mil 600 planteles.

SEP impulsa educación en Chiapas con inversión millonaria

Mario Carrillo estuvo acompañado por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, donde se informó que la SEP, junto al gobierno estatal, se han enfocado en atender pendientes y compromisos para fortalecer los apoyos para más de 90 mil 500 maestras y maestros, así como para las y los estudiantes.

Asimismo, se señaló que se ha trabajado para mejorar las condiciones del personal de educación indígena. Mario Delgado explicó que el programa Becas para el Bienestar apoya a 918 mil 317 becarios, con una inversión de 8 mil 450 mdp.

Por otra parte, la Beca Universal Rita Cetina para Educación Básica beneficia a 676 mil 928 estudiantes, con una inversión de 5 mil 308 millones 600 mil pesos. Mientras que la Beca Universal Benito Juárez para Educación Media Superior beneficia a 197 mil 856 jóvenes, con una inversión de mil 879 millones 600 mil pesos. De igual manera, la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro apoya a 43 mil 533 universitarios, con una inversión de mil 262 millones de pesos.

El titular de la SEP subrayó que el programa La Escuela es Nuestra (LEEN) contó con una inversión de más de 3 mil 116 millones de pesos para beneficiar a 10 mil 533 planteles de Educación Básica y a más de 943 mil 313 estudiantes de Media Superior.

Más de 1.7 millones de estudiantes serán beneficiados con programas educativos. en Chiapas (cortesía)

SEP impulsa educación digna y bienestar estudiantil

Delgado Carillo adelantó que la meta para el 2026 es atender a 7 mil 472 escuelas adicionales, con una inversión estimada de 2 mil 054 millones de pesos. Además, informó que durante el 2025, con una inversión de 41.7 millones de pesos, se realizaron acciones de reconversión y ampliación para fortalecer la Educación Media Superior.

Por otra parte, informó que para el 2026 se prevé una inversión de 662.9 millones de pesos para incrementar la cobertura y mejorar la infraestructura del nivel medio superior con la creación de 25 Telebachilleratos y 12 Bachilleratos Nacionales Margarita Maza para beneficiar a más de 6 mil 800 estudiantes.

Además, con el programa “Vive saludable, vive feliz”, se logró la cobertura del 100% en Chiapas, donde se valoró a 704 mil 218 estudiantes. Por otra parte, se entregaron 8 millones 982 mil 664 Libros de Texto Gratuitos (LTG) para educación preescolar, primaria, secundaria y telesecundaria, incluyendo 807 mil 817 ejemplares de educación básica en 10 lenguas indígenas.

Con estos resultados, el gobierno de Chiapas, en coordinación con la SEP, reafirma su compromiso de consolidar un modelo de educación con enfoque en equidad, inclusión y justicia social, con el objetivo de garantizar un acceso digno a la educación.