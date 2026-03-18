En Chiapas comienza a tomar forma una idea provocadora: la del servidor del pueblo. No se trata de un simple cambio de palabras, sino de una transformación profunda en la manera de entender el poder, la responsabilidad política y la relación entre gobierno y sociedad.

Durante décadas, la figura del funcionario público ha estado asociada a la administración del Estado. Su labor: aplicar normas, ejecutar programas y garantizar el funcionamiento institucional. Su eje: los procedimientos. En ese esquema, el funcionario es, ante todo, un administrador cuyo valor se mide por su capacidad de operar la maquinaria burocrática.

Ese modelo permitió construir el Estado moderno. Pero también generó una consecuencia evidente: una creciente distancia entre las instituciones y la vida cotidiana de la gente. La burocracia comenzó a hablar su propio lenguaje, a seguir sus propias reglas y, en muchos casos, a perder de vista a quienes debía servir. La política se volvió técnica, administrativa… y, con frecuencia, ajena.

Hoy, frente a ese desgaste, emerge una pregunta que incomoda por su sencillez: ¿para quién existe el poder público?

La respuesta es clara: para servir a la sociedad. Pero en la práctica, esa claridad se diluye cuando los procedimientos ocupan el centro y las personas quedan en los márgenes.

Es ahí donde cobra sentido hablar de servidores del pueblo. La diferencia no es semántica, es ética. Mientras el funcionario se define por el cargo que ocupa, el servidor del pueblo se define por la responsabilidad que asume. No administra únicamente recursos: entiende que cada decisión pública impacta directamente en la vida de las personas.

En este cambio de mirada, una idea proveniente de los pueblos originarios de Chiapas resulta especialmente reveladora: el o’tan.

En lengua tseltal, o’tan suele traducirse como “corazón”, pero su significado es mucho más profundo. No alude solo a lo emocional, sino al centro de la conciencia, de la responsabilidad y de la sabiduría. Es el punto donde pensamiento, sentimiento y acción se integran.

Desde esta visión, tener corazón no es ser sensible; es ser prudente, responsable y consciente del impacto de nuestros actos en los demás.

Llevado al ámbito público, el mensaje es contundente: el servicio no puede reducirse a trámites y procedimientos. Requiere conciencia. Requiere sentido. Requiere corazón.

Un servidor del pueblo no se limita a ocupar un escritorio ni a seguir instrucciones. Escucha, comprende y actúa con responsabilidad frente a la comunidad. Sabe que detrás de cada expediente hay una persona, una familia, una realidad concreta.

Esto no implica despreciar las instituciones ni las reglas. El Estado necesita orden, estructura y normatividad. Pero todo ello debe estar orientado por un principio superior: las instituciones existen para servir a la gente, no para servirse de ella.

Ahí radica la diferencia de fondo.

El funcionario cumple. El servidor del pueblo responde.

El primero se mide por procesos. El segundo, por impacto social.

El tránsito de uno a otro no es un cambio de lenguaje. Es un cambio de conciencia. Implica reconocer que la legitimidad del gobierno no se construye únicamente con eficiencia administrativa, sino con cercanía, responsabilidad y compromiso social.

Porque al final, servir al pueblo no es un acto burocrático. Es una decisión ética. Y en esa decisión, el verdadero centro no es el poder… es el corazón.

Con la colaboración de Raúl Vazquez.