El 28 de febrero fue el día en que comenzó la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. Conflicto bélico que está afectando de una forma por demás terrible a la industria aérea, tanto de nuestro país como a nivel internacional.

Y en este caso Viva presenta su reporte de cómo le ha ido. En su desempeño acumulado, de enero a marzo VivaAerobus creció un 1.3% en cuanto a tráfico de pasajeros, comparado con las cifras de 2025 pero, en el mes de marzo experimentó una caída del 1.6%, tan solo alcanzando 2.4 millones de pasajeros transportados.

Aquí lo he mencionado, en las temporadas bajas el tráfico de pasajeros suele disminuir de forma natural, pero en este caso ahora añadimos el conflicto bélico que continúa en Medio Oriente, por lo que el panorama se tuerce más de lo que se tenía previsto.

Al respecto, Juan Carlos Zuazua, director general de Viva mencionó a través de un comunicado:

“Durante marzo, el volumen de pasajeros registró una disminución de 1.6%, con un factor de ocupación de 84.5%. El desempeño refleja ajustes de capacidad ante la evolución de las condiciones de la demanda y la volatilidad en los precios del combustible, así como las disrupciones operativas ocurridas a finales de febrero.

Mantenemos un enfoque en la confiabilidad operativa mientras gestionamos las restricciones derivadas de la puesta en tierra de motores Pratt & Whitney. Hacia adelante, conservaremos una postura operativa cautelosa y flexible para continuar alineando la capacidad con la demanda en un entorno de incertidumbre persistente en los precios del combustible”.

En efecto, parte de la flota de Viva se ha visto afectada por el tema de los motores Pratt & Whitney. Se estima que a nivel mundial son 835 aviones los afectados, mientras la fabricante de motores norteamericana arregla los desperfectos.

Sin duda las aerolíneas que utilizan aviones de la familia Airbus, son las que se han visto muy afectadas, entre ellas Viva, y a pesar de ello, han sabido armar sus operaciones para ir rotando los equipos que se quedan en tierra con los que están volando, y con ello continuar dando el servicio de transporte al usuario.

Recordemos, el problema de Pratt & Whitney se centra en resolver la contaminación por polvo metálico que generan los discos de la turbina en determinados modelos de motor, que provocan grietas prematuras y por ende provoca que el motor se vea comprometido.

Viva se ha visto afectada, pero confía en que su planeación sea exitosa, y siga saliendo adelante como hasta el día de hoy. Los problemas en los motores de la empresa estadounidense con sede en Connecticut empezaron en julio de 2023; les he explicado que administrar una línea aérea es como jugar Jenga, y esto es precisamente lo que han hecho los de Viva.

Veamos ahora las cifras del mes de marzo de VivaAerobus. En cuanto a su capacidad de vuelos domésticos estos se redujeron en 1.6%, mientras que la capacidad en su oferta internacional fue un 8.2% con un factor de ocupación general del 84.5%; ya que en vuelos nacionales el factor ocupacional fue del 86.2% y en el internacional del 76.4%.

Un factor del 80% en los vuelos es positivo, cuando baja de esa cifra, hasta en un 70% la operación sale “tablas”, esto es, con un factor de operación del 70% no se pierde, pero tampoco se gana. El factor que se considera “saludable” para la aviación en general es del 80%, y de ahí para arriba ya es ganancia.

La industria aérea es sumamente volátil. Sé de sobra que la gente tiene esa idea falsa que las aerolíneas “se hinchan” de dinero con cada operación, pero no es así. Que la administración logre un equilibrio es, de verdad, toda una proeza.

Por eso durante la temporada alta de Semana Santa, Viva aprovechó para reactivar varias rutas y lanzar algunas nuevas, con el objeto de atraer a más pasajeros, ofreciendo una mayor conectividad, y la oportunidad de que en fechas vacacionales los usuarios pudieran visitar a la familia.

El 23 de marzo Viva inició operaciones con una ruta nueva: San Luis Potosí a la Ciudad de México, aterrizando en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), que permite a los potosinos conectar con más de 35 destinos nacionales e internacionales que ofrecen saliendo desde el AIFA.

Para el 27 de marzo arrancó la ruta Torreón a Ciudad de México, también llegando al AIFA. Conectando con el noreste de México y si a eso le sumamos la alianza que tienen con Aerus, los destinos se amplían todavía más.

En el ámbito internacional se reactiva la ruta Monterrey a San José en Costa Rica, con la finalidad de que los viajeros aprovechen y se vayan de vacaciones a la “Suiza de América Latina”. Déjenme decirles que es un lugar extraordinario para viajar, sobre todo para la gente que ama la naturaleza; hay volcanes, selvas, playas, montañas llenas de cafetales. Y no hablemos de su gastronomía, es algo que no se pueden perder.

No lo vamos a negar, ni a tratar de tapar el sol con un dedo. En el horizonte vemos visos de nubarrones: el alza del precio del combustible, la afectación a la cadena de suministro para los fabricantes de aviones y motores, la caída natural en los viajes por temporada baja, y una temporada alta afectada por un conflicto bélico del otro lado del mundo, pero que afecta económicamente. Con ese caldo de cultivo, varias líneas aéreas alrededor del mundo están recortando vuelos, rutas, e incluso poniendo sus aviones en tierra.

Sin embargo, Viva trabaja para seguir ofreciendo vuelos, con un sinfín de tarifas para que todo mundo pueda volar, gracias a su programa de flexibilidad, o tal y como ellos mismos lo describen: “Cumpliendo su misión de “Hacer Po-SÍ-ble Volar Para Todos”.”

¡Enhorabuena Viva!, de este lado sabemos lo complicado que es mantener un equilibrio con todo en contra por el momento geopolítico. Pero conocemos su talento, su olfato empresarial, y sobre todo el compromiso con la movilidad. Se agradece que no bajen los brazos.