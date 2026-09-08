A través de un comunicado, la aerolínea de la hoja de maple Air Canada, informó sus planes de crecimiento para el próximo verano de 2027 y debo decir que nos son nada menores. Se destacan siete nuevas rutas, así como la incorporación de cinco nuevos destinos internacionales y un aumento en frecuencias de vuelos en los principales mercados a los que da servicio esta línea aérea.

Dicho esto, pasemos a conocer la oferta de vuelos y rutas que tienen para los usuarios del transporte aéreo, y comenzamos con lo que sucede en el Aeropuerto Internacional de Vancouver, que la aerolínea utiliza como punto principal (HUB) de transferencia para distribuir pasajeros a sus destinos finales (spokes).

Aunque todavía está pendiente el visto bueno del gobierno chino para la autorización, sabemos que ya están en los detalles finales, y se tiene planeado que el vuelo a Guangzhou opere de forma permanentemente durante todo el año. Una gran comunidad china vive en Canadá, por lo cual es bastante lógico que se busque la conexión entre ambas naciones.

Está planeada otra ruta, pero esta desde el HUB del Aeropuerto Internacional de Toronto; hoy por hoy está sujeta a que le den el visto bueno, pero los planes son que el próximo verano del 2027 arranque el vuelo a Oslo, la capital de Noruega.

Las rutas que ya están confirmadas son a Shannon, Irlanda y a Niza, Francia, así como retomar la ruta “Day-Tripper” (sí, como la canción de los Beatles) en el Aeropuerto Internacional de Heathrow en Londres. Les comento que aumentarán a una frecuencia diaria el vuelo que tienen a Shanghái en China, y a finales de este año entrarán en operación nuevos vuelos a Guatemala.

Desde su HUB en el Aeropuerto Internacional de Montreal, operarán nuevos vuelos a destinos como Basilea, Suiza; Dubrovnik, Croacia; así como las rutas que salen de este aeropuerto a Lima, Perú; Guatemala, y Tenerife, España, los cuales van a operarse de forma regular durante todo el año.

Con esta nueva oferta de rutas y frecuencias, la estrategia de Air Canada es ir creciendo a largo plazo, y gracias a esto, sumar a su fuerza laboral hasta más de 1,500 empleos directos para el 2028; con ello incrementará su contribución anual al Producto Interno Bruto (PIB) de Canadá en más de 7 mil millones de dólares canadienses.

Por eso, siempre que les hablo de la industria aérea, me gusta remarcar su importancia y que es una actividad esencial en el desarrollo de los países, alrededor del mundo.

Para Mark Galardo, vicepresidente ejecutivo y director comercial, al mismo tiempo que presidente de Carga de Air Canada, este crecimiento significa que:

“En el verano de 2027 llevaremos a cabo la mayor expansión intercontinental en la historia de Air Canada, consolidando nuestra posición como la segunda aerolínea de Norteamérica con mayor número de destinos internacionales.

Como aerolínea bandera de Canadá, continuamos invirtiendo para fortalecer la conectividad y posicionar a nuestro país como un importante punto de intersección de los principales flujos de demanda internacional, como parte de nuestra estrategia New Frontiers.

Desde el amplio centro de negocios del delta del Río Perla hasta la relajada costa del Adriático, cada uno de nuestros cinco nuevos destinos y las numerosas mejoras a nuestro itinerario respaldan el comercio y el turismo, además de crear nuevas y emocionantes oportunidades para que las personas exploren el mundo”.

Dentro de la estrategia de crecimiento que Air Canada tiene para el verano de 2027, está operar más de 125 rutas internacionales; esto se traduce en una oferta de 169 mil asientos saliendo de Canadá, a más de 85 destinos internacionales, en lugares como México, Centroamérica, Sudamérica, el Pacífico y el Atlántico, representando un aumento del 8% en la oferta de asientos respecto a la que se tuvo en 2026.

El comunicado que firma Mark Galardo concluye diciendo: “En términos generales, nuestro programa de vuelos refleja el compromiso de promover a Canadá en todo el mundo, aprovechando las oportunidades que brinda una creciente flota de nueva generación, que incluye los Airbus A321XLR y aeronaves de fuselaje ancho; las amplias redes que hemos desarrollado desde nuestros tres hubs en Canadá; y la lealtad de nuestros pasajeros y socios Aeroplan.

Lo más importante es que nuestra estrategia y crecimiento contribuyen a generar empleos e impulsar el comercio, conectar a las personas y unir a todos los continentes habitados a través de Canadá. Con la llegada de más aviones en los próximos meses, anticipamos nuevos anuncios y detalles sobre nuestra red, así como información sobre las primeras operaciones de Air Canada con el Boeing 787-10”.

‘Aprovechando el viaje’, como decimos en México, quiero que se percaten la forma en que Air Canada expresa que tiene tres HUB´s, y no concentra todas sus operaciones en un solo aeropuerto. Justamente eso es lo que México busca en materia de operación aeronáutica, que los usuarios tengan varias opciones para viajar desde distintos aeropuertos.

Por supuesto, ante los anuncios de aumento de rutas, frecuencias y destinos, el gobierno canadiense está muy contento. El primer ministro de Columbia Británica, David Eby, señaló: “Nuestro gobierno visitó recientemente Guangzhou como parte de las labores para diversificar el comercio a nivel mundial y promover nuestras fortalezas: puertos y aeropuertos de clase mundial, energía limpia y abundantes recursos.

Este nuevo vuelo directo hará que sea más rápido y sencillo hacer negocios con uno de los principales centros económicos de China, lo que contribuirá a fortalecer los vínculos económicos en un momento de incertidumbre global”.

Por su parte, Karl Brochu, vicepresidente de Operaciones Aeroportuarias y Desarrollo de Servicios Aéreos de ADM, enfatizó: “ADM Aéroports de Montréal se complace en dar la bienvenida a estas nuevas rutas que refuerzan aún más el papel de nuestro aeropuerto como un importante hub de aviación y puerta de entrada internacional a Quebec.

Además de ampliar las opciones de viaje para los pasajeros, el crecimiento de la red de nuestro valioso socio fortalecerá la conectividad internacional de Montréal y contribuirá al desarrollo económico y turístico de la región. Nos enorgullece continuar trabajando junto con Air Canada para ampliar su red y fortalecer la posición de Montréal en el escenario internacional”.

Y coincido, como podemos ver los aeropuertos también dejan de manifiesto que están contentos con la oferta de vuelos de Air Canada, pues al final es un trabajo en conjunto: transportar pasajeros, que llegan en avión y los recibe una terminal aérea, dejando una derrama económica para ambos.

La presidenta y CEO del aeropuerto Toronto Pearson, Deborah Flint declaró: “La expansión de Air Canada en Toronto Pearson (YYZ) refleja la fortaleza de nuestra alianza y la posición de Pearson como punto clave para conectar a Canadá con el mundo. El nuevo servicio de la aerolínea a Oslo, Shannon y Niza, junto con una mayor conectividad hacia otros destinos internacionales estratégicos, fortalece los vínculos con los mercados globales. En pocas palabras, esto ofrece más opciones a los pasajeros

Como el hub internacional más grande de Canadá, Toronto Pearson (YYZ) facilita el movimiento de personas, mercancías e inversiones. Nos entusiasma esta expansión de la conectividad, que abre nuevas oportunidades para pasajeros, empresas y comunidades”.

Y finalmente, la opinión de la presidenta y CEO del Aeropuerto Internacional de Vancouver, Tamara Vrooman, es: “Como puerta de entrada del Pacífico de Canadá hacia Asia y otros destinos, YVR conecta nuestra economía con los mercados internacionales. El nuevo servicio sin escalas de Air Canada a Guangzhou fortalece aún más las oportunidades para nuestra región, al aprovechar el papel de YVR como un importante hub transpacífico y la creciente demanda de viajes y comercio entre Canadá, China y la región de Asia-Pacífico en general”.

La incertidumbre es una posición incómoda. Por eso Air Canada quiere dejar claro que su compromiso para seguir conectado a Canadá con el mundo está más firme que nunca.