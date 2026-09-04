Viva, aerolínea de bajo costo, sigue conectando a nuestro país desde distintos puntos de la República Mexicana. En este espacio he explicado que la interconectividad es un motor clave para la competitividad económica y el turismo, y eso es algo que tiene muy claro Juan Carlos Zuazua, CEO de VivaAerobus.

La forma de trabajar de las aerolíneas de bajo costo, en este caso de VivaAerobus, se basan precisamente en no concentrar en un solo aeropuerto (HUB) las salidas y llegadas de sus operaciones, sino que desde distintas terminales aéreas la gente pueda conectar a destinos de forma directa, sin tener que hacer escala; esto tiene como resultado una mejor distribución del pasaje.

Y no solamente es bueno para la conectividad aérea, sino con este tipo de operaciones se contribuye al combate del cambio climático, pues al no tener escalas, se emiten menos Gases de Efecto Invernadero (GEI) a la atmósfera. Por eso a mí me gusta mucho la forma en que Viva maneja sus operaciones aéreas.

A través de un comunicado, la aerolínea anunció la llegada de dos nuevas rutas que estarán conectando a Nuevo Laredo (NLD) -importantísima ciudad fronteriza- con Tampico (TAM), que es la cuna de la aviación mexicana; y también con la que se ha convertido la puerta de entrada de los extranjeros a México: Cancún (CUN).

Con estas nuevas rutas, Viva abarca el mercado de turismo y familiar, así sus pasajeros pueden vacacionar o visitar a los seres queridos, pero también busca reforzar los viajes de negocios, y que sirvan para tejer puentes entre dichas entidades y la ciudad fronteriza.

Ante el anuncio de estas nuevas rutas que salen de la ciudad de Nuevo Laredo, su alcaldesa, Carmen Lilia Canturosas declaró:

“No estamos anunciando solamente un nuevo vuelo. Estamos haciendo más fácil movernos dentro de Tamaulipas y abriendo una nueva puerta hacia Cancún y el Caribe mexicano. Para las familias significa estar más cerca; para empresarios y profesionistas, ahorrar horas de camino; y para quienes quieren viajar a Cancún, contar con una alternativa mucho más cómoda desde nuestra propia ciudad. Cuando Nuevo Laredo se conecta, Tamaulipas avanza”.

Se dice rápido, pero la distancia que hay (en línea recta) entre Cancún y Nuevo Laredo es de aproximadamente 1,461 kilómetros. Conectar estos dos puntos de forma directa, sin escalas en aeropuertos como Monterrey o Ciudad de México, hace mucho más eficiente mover a los pasajeros, incluso para conectarlos hacia otros destinos, fortaleciendo la oferta de vuelos desde y hacia el estado de Tamaulipas.

Los vuelos anunciados comienzan a operar el 14 de noviembre, y en ambos casos (Tampico y Cancún) tendrán dos frecuencias semanales, los días martes y sábado.

En el caso del vuelo de Nuevo Laredo a Tampico, las salidas serían a las 07:50 de la mañana saliendo de Tampico, la ciudad que es cuna de la aviación mexicana, para aterrizar en Nuevo Laredo a las 09:00 de la mañana. Como bien lo señaló Viva, este horario es ideal tanto para vuelos de placer como para viajes de negocios. Y el regreso está programado a las 09:40 de la mañana, para estar en Tampico a las 11:00, ¡un horario ideal!

Tampico es uno de los destinos más bonitos del Golfo de México, tiene una destacada gastronomía. No perderé la oportunidad de pasarles un consejo: enfrente del Cementerio Municipal de Tampico se come delicioso. Era una de mis pernoctas favoritas, porque además de su Plaza de Armas, ¡que es bellísima!, cuenta con varias playas, y tiene las mejores jaibas del mundo.

Y lo mejor viene a continuación: a las 06:20 de la mañana saldrá desde Cancún el vuelo de Viva, para aterrizar en Nuevo Laredo a las 09:00 de la mañana; y de Nuevo Laredo sale a las 9:40 para llegar a Cancún a las 14:30 de la tarde.

Este destino que se suma sirve para tomarse unas vacaciones en un destino que además de ofrecer playas caribeñas muy cerca, tiene lugares para “shopping”, parques y mercados. O bien, formar parte de las famosas excursiones a Isla Mujeres, Laguna Nichupté, o a los muchos Cenotes de la Riviera Maya; sin perder de vista que también pueden ser viajes para establecer lazos de negocios entre la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo y Cancún.

Con estas nuevas rutas, más la que ya tiene de manera directa al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), Viva ofrece tres destinos saliendo de Nuevo Laredo. Además, tiene cinco rutas en Tampico, cinco más en Reynosa y una en Matamoros, para completar 13 vuelos saliendo del estado de Tamaulipas hacia diferentes destinos. Si eso no es “conectar” al estado, se le parece mucho.

Un dato adicional que resalta la aerolínea es que en lo que va del 2026 ha transportado -desde sus distintos puntos- a más de 500 mil pasajeros, saliendo o entrando al estado de Tamaulipas.

Además de las nuevas rutas tamaulipecas, súmenle la nueva que va a conectar a Oaxaca, la capital oaxaqueña, con la capital chiapaneca Tuxtla Gutiérrez. Una interesantísima conexión entre dos importantes ciudades del sureste mexicano.

El anuncio de esta ruta se dio durante una conferencia de prensa donde estuvieron presentes la secretaria de Turismo de Oaxaca, Saymi Pineda Velasco, así como el director de Comunicación Corporativa de Viva, Walfred Castro.

La intención de conectar ambas metrópolis es la de aumentar la oferta vacacional entre ambas ciudades, y por supuesto, tender puentes para los negocios, sin tener que hacer escala en la Ciudad de México, ya sea en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) o en el AIFA. Insisto, decisiones que hacen más eficiente la operación, y además mucho más ecológica.

Durante la rueda de prensa la secretaria de Turismo de Oaxaca, Saymi Pineda Velasco externó:

“Esta nueva ruta entre Oaxaca y Tuxtla Gutiérrez representa mucho más que una conexión aérea; es un puente de oportunidades entre dos estados hermanos del sur-sureste mexicano. Cada nueva frecuencia fortalece nuestra conectividad, facilita el intercambio turístico y comercial, y nos permite generar mayores oportunidades para las familias que viven del turismo.

Celebramos que Viva continúe confiando e invirtiendo en Oaxaca, porque cuando conectamos destinos, conectamos personas, generamos desarrollo y propiciamos bienestar”.

Y a su vez el director de Comunicación Corporativa de Viva, Walfred Castro manifestó:

“Buscamos seguir creciendo en estados como Oaxaca y Chiapas para reforzar la conectividad de sus grandes destinos turísticos, traerles nuevas oportunidades a sus habitantes y mejorar su calidad de vida. Así, seguimos conectando a los mexicanos con sus destinos favoritos a través de las tarifas más competitivas en el mercado y haciendo posible volar para todos”.

Esta nueva ruta comenzará a operar el 30 de octubre con dos frecuencias semanales, saliendo los lunes y viernes, de Oaxaca a las 18:33 de la tarde, para llegar a Tuxtla a las 19:39 de la tarde-noche.

El regreso saliendo de Tuxtla lo tienen a las 20:19 para aterrizar en Oaxaca de Juárez a las 21:23 horas. Con este nuevo vuelo Viva opera 12 rutas saliendo de tres ciudades de Oaxaca, su capital con 5 rutas, Puerto Escondido con 4 y Huatulco con 3.

En el estado de Chiapas, Viva opera en dos ciudades, la capital y Tapachula, en donde su oferta es de 6 vuelos saliendo de Tuxtla Gutiérrez y un vuelo saliendo de Tapachula.

De esta manera la conectividad con el sureste mexicano se fortalece, al ofrecer más formas de viajar a distintos puntos. El dato cultural que no debe faltar: de enero a julio de 2026 Viva ha transportado a esta región aproximadamente a más de 830 mil pasajeros, esto significa que sí hay un mercado importante que cubrir.

Quiero felicitar arduamente a Viva por las grandes opciones que ofrece a sus pasajeros, buscando distintos puntos de salida y conectando de forma directa a diferentes entidades del país, sin tener que concentrar sus vuelos en un HUB, haciendo que la operación sea más eficiente, y mucho más cómoda para el viajero.