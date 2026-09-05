José Miguel Bejos, presidente de Mota-Engil México, aclaró que el Aeropuerto Internacional de Tepic conservará y destacará el nombre del poeta Amado Nervo, tras la polémica por el presunto cambio.

En entrevista con López-Dóriga, José Miguel Bejos señaló que nunca se intentó cambiar el nombre del aeropuerto, sino que fue una omisión en la renovación, por lo que pidió una disculpa a título personal y del grupo.

“Quiero pedir una disculpa a nombre personal y a nombre del grupo por la omisión de ese momento del aeropuerto. Siempre se ha llamado Amado Nervo, se llama Amado Nervo y seguirá llamándose Amado Nervo”. José Miguel Bejos, presidente de Mota-Engil México

Aeropuerto de Tepic mantendrá el nombre de Amado Nervo, aclara Mota-Engil tras polémica

En semanas recientes, un grupo de intelectuales protestaron ante el presunto cambio de nombre del Aeropuerto de Tepic.

Acusaban que se había quitado el “Amado Nervo” para nombrarlo “Riviera Nayarit”.

Mota-Engil aclara cambio de nombre del Aeropuerto de Tepic: conservará Amado Nervo (Aeropuerto de Tepic)

Ante esto, Mota-Engil, empresa a cargo del aeropuerto, precisó que nunca planteó ni tiene las facultades para cambiar el nombre oficial del Aeropuerto de Tepic, sino que fue un error de omisión en las obras de remodelación.

El presidente de Mota-Engil México explicó que no se contempló poner el nombre de Amado Nervo en el Aeropuerto de Tepic debido a la premura de la remodelación; aclarando que, históricamente, nunca fue visible.

Respondiendo a las protestas de los intelectuales, José Miguel Bejos adelantó que la nueva terminal del Aeropuerto de Tepic lucirá el nombre de Amado Nervo y tendrá el título en las fachadas, cosa que no se tenía desde hace años.

Con fines de promoción internacional, Mota-Engil incluirá al nombre del Aeropuerto de Tepic la marca “Riviera Nayarit” junto a Amado Nervo, a fin de que sea un atractivo para aerolíneas de Estados Unidos, Canadá y Europa.