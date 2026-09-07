Les contaré esta historia; cuando en octubre de 2022, Airbus anunció la fabricación de una nueva aeronave de carga, recibieron más de 4 mil propuestas para una nueva librea (“livery” en inglés). Algo de lo más destacado del evento conocido como Salón Aeronáutico de París de 2023, fue que ahí se dieron conocer a los dos concursantes ganadores.

El desafío para Airbus estuvo claro desde el principio. No solo se trataba de diseñar un nuevo modelo de avión de carga, cuya estética estuviera a la altura de la armadora francesa, sino que además utilizara de manera inteligente la tecnología, con la finalidad de dejar más que claro que este nuevo modelo de avión cumple con los estándares exigidos por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

Este nuevo avión busca reducir hasta en un 20% el consumo de combustible y con ello reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) a la atmósfera.

Los apasionados de la aviación saben muy bien que la librea de un avión (conjunto completo de insignias, colores y gráficos que los operadores aplican a sus aeronaves) son importantes, porque además de diferenciar e identificar a un avión, es la imagen con la que serán recordados. Por eso su diseño no es asunto menor.

Como les comentaba, los diseños ganadores fueron dos, y lo que hizo el departamento de diseño corporativo de Airbus fue “combinarlos”. Se trata de un trabajo que empezó como una maqueta, a la que luego se le dio forma gracias al trabajo de todas y cada una de las áreas involucradas, desde el departamento de pintura, el de ingeniería, fabricación y marketing, así como los equipos de marca.

Todos trabajaron estrechamente durante casi cuatro años, y es que no es nada sencillo pasar de la maqueta digital a la realidad. Por ello, culminar exitosamente esta librea es un mérito de todos los trabajadores de Airbus que participaron de alguna u otra forma.

Imaginen ustedes que tienen un lienzo en blanco de mil metros cuadrados. El reto se vuelve más grande porque a diferencia de otros diseños de Airbus, este vino de la gente, y el diseño “ganador” no fue uno, sino dos. Tuvieron que mezclarlos y luego resolver el hecho de que este modelo de carga prácticamente no tiene ventanillas, así que hay más “superficie” para poder trabajar y dejar plasmado lo que la libertad creativa les deje.

Pasemos al diseño; al ser un modelo de avión de carga, las dos propuestas ganadoras se basaron en algo muy sencillo de entender: ¡cajas de cartón!, pues ¿qué se lleva a bordo de un avión carguero? ¡Claro!, cajas de cartón.

Quien estuvo al frente del equipo de integración de ambos diseños fue Cassian Koshorst, director de Diseño Corporativo de Airbus, que manifestó a través de un comunicado:

“Los conceptos eran similares, pero se centraban en elementos ligeramente diferentes, por lo que se complementaban a la perfección […] Pudimos colocar elementos gráficos de ambos diseños —incluidas cintas adhesivas, pegatinas y sellos— exactamente donde queríamos en el avión, incluso añadiendo detalles adicionales a las puertas de carga para que destacaran”.

Algo que sobresale en este nuevo modelo de aeronave, es que su estructura está fabricada predominantemente de fibra de carbono, siendo el único avión de carga con estas características. Esto lo hace más ligero, lo que se traduce en mayor ahorro de combustible, y puede transportar más carga; la cereza que corona el pastel es que emite menos GEI a la atmósfera.

Sobre la pintura Cassian Koshorst declaró: “Para garantizar la viabilidad de este diseño de pintura único, fue necesaria una estrecha colaboración con el equipo del taller de pintura, que abordó la tarea con absoluta dedicación y entusiasmo para asegurar que cada detalle se ejecutara a la perfección.”

¿Y cuál fue la opinión de los ganadores al ver sus diseños ya en una aeronave? En el caso de John Feehan ese momento fue “Al recordar el primer boceto que hice y ver el resultado final, brillante y espectacular, parece increíble… Pero Airbus lo ha hecho posible y, aún más, lo ha entregado todo en un fantástico paquete de carga”.

El otro ganador, Quinnten Iversen opinó “Me siento increíblemente orgulloso de ver el diseño hecho realidad. Es un momento muy especial para mí, ya que mi pasión por la aviación, que comparto desde hace mucho tiempo con mi hermano menor [el también ganador Ellisten], se ha convertido en un sueño hecho realidad. Saber que mi entusiasmo e interés por la aviación han contribuido a la creación de un avión revolucionario para la industria es un momento verdaderamente especial”.

Para que estos diseños combinados cobrasen vida se requirieron de muchos esfuerzos; para empezar, el largo del fuselaje de este nuevo equipo el A350F, el cual está entre el A350-1000 y el A350-900, por lo que los ingenieros tuvieron que adaptar las nuevas dimensiones para que el diseño de este carguero se luciera.

Se las ingeniaron para ocultar y descubrir la puerta de carga de la cubierta, la cual es la más grande del mundo aeronáutico, con un diseño de un módulo complementario para el acceso a la parte delantera del fuselaje.

No solo eso, también reforzaron la seguridad, utilizando tecnología de punta, como un “sistema digital anticolisión”, que usa un mapeo láser 3D de “alta precisión”, para poder guiar la plataforma del taller de pintura e ir cubriendo el fuselaje con sensores que reducen su velocidad al acercarse al avión, y que de plano se paran en seco a cinco centímetros de la aeronave, con lo que se reduce el estrés de los trabajadores del taller de pintura, quienes se pueden concentrar en “su chamba” y no estar preocupados por pegarle de manera accidental al avión.

Así lo describe, el ingeniero de sistemas industriales del taller de pintura de Airbus, Sebastien Casellas:

“Para un programa nuevo como el A350F, evitar interrupciones es fundamental […] Los daños en la aeronave implican reparaciones costosas, retrasos en el cronograma y cuellos de botella en las naves de pintura. Desde que implementamos este sistema anticolisión, no se ha registrado ningún impacto”.

Más allá del tema estético, la pintura en la aviación sirve para proteger la aeronave de los rayos UV; ya en otra columna hablamos del daño que causa a los tripulantes la constante radiación que reciben, por eso es importante que los equipos tengan esta capa “protectora”, que además de protegerla de la corrosión, aísla el fuselaje y evita su contacto con sustancias corrosivas que le causen daño, como líquido anticongelante o combustible.

La pintura se debe aplicar de manera correcta, porque una aeronave se expande y se contrae de forma continua durante su operación. Al respecto la jefa de Pinturas y Recubrimientos Externos de Airbus, Mónica Asuad Ferrer, expresó: “Para optimizar el rendimiento de los materiales compuestos, hemos desarrollado una nueva imprimación externa más flexible, diseñada específicamente para absorber el estrés térmico […] La imprimación es quizás una de las capas más importantes del proceso: garantiza la adherencia, permite decapar y repintar la aeronave durante su vida útil y, por supuesto, asegura un sistema de pintura duradero, tal como esperan nuestros clientes”.

Finalmente, el jefe de diseño de la imagen exterior de las familias A330 y A350, Maxime Chincholle, declaró: “En primer lugar, la visión artística debe traducirse en un proceso industrial que cumpla con todos los requisitos técnicos y normativos […] Tanto la pintura como las películas adhesivas son tecnologías que nuestra división de pintura domina, y ambas ofrecen el mismo alto nivel de rendimiento y durabilidad”.

En la actualidad, los aviones utilizan una mezcla de pintura y adhesivos que se colocan para ahorrarse varias capas de pintura y con ello reducir los tiempos para terminar las libreas. Esto también ayuda a reducir los tiempos de secado y curado, que optimiza de manera considerable las entregas de los equipos.

El “livery” del nuevo A350F realmente nos remonta a una caja de cartón, el diseño es muy ingenioso y al ser un avión carguero, deja bien claro que su vocación es transportar carga.

Aunque en breve me referiré al interior de este equipo, quiero invitarlos a que revisen los videos que existen en internet. ¡Son una maravilla de ingeniería! Felicidades a los dos diseñadores ganadores, que lograron ver plasmada su visión, de la mano de todo el equipo de Airbus.