Parece que Xbox ya no es del interés de varios comercios, como es el caso de Costco, pues la tienda habría retirado las consolas de Microsoft de varias partes del mundo.

Esto también afectaría a los juegos de Xbox, que también habrían desaparecido de las tiendas de Costco junto a las consolas.

Costco ya no vende Xbox en Estados Unidos y Reino Unido

Desde hace unas semanas varios fans se dieron cuenta que en Costco de Estados Unidos y Reino Unido ya no había juegos ni consolas de Xbox.

Esto no se debió a una escasez, la propia Costco decidió retirar todos los productos de Xbox de todas sus tiendas en los mencionados países.

Xbox Series S (Mika Baumeister / Unsplash )

Reportes de Games Industry señalan que los mismos empleados de Costco han confirmado que ya no venden nada relacionado con la división de juegos de Microsoft.

Afirmando que se trata de una “decisión de negocios”, sin aclarar más al respecto, lo que se ha prestado a múltiples interpretaciones.

Analistas señalan que la razón detrás de esto es que, comparado con el PS5 y el Nintendo Switch 2, las consolas de Xbox prácticamente no se vendían.

Además, la estrategia de Microsoft de “todo es un Xbox”, incluso dispositivos móviles y consolas de la competencia, volvieron obsoletas sus plataformas.

Xbox Series X (Microsoft)

¿Costco aún vende Xbox en México?

De momento, no hay detalles que las consolas y juegos de Xbox hayan dejado de venderse en México en las tiendas Costco.

Recordemos que México es el mercado más fuerte de Xbox, de ahí que no haya reportes de la “desaparición” de las consolas y juegos en Costco.

Sin embargo, los fans deben de estar al pendiente, pues sería cuestión de tiempo antes de que la tienda comenzara a retirar los productos de sus anaqueles.

Al ser una “decisión de negocios”, esta impactará de manera global en cualquier momento, siendo una estrategia escalonada como muchas otras del estilo.

Habrá que ver qué sucede con la Rog Xbox Ally, la “portátil” de la marca que llegará en octubre y en México tendrá un precio de 20 mil pesos.