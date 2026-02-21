En algo que nadie esperaba, Phil Spencer y Sarah Bond anunciaron su salida tanto de Xbox, como de Microsoft, dejando de lado su carrera en la industria de los videojuegos.

Por un lado, Phil Spencer se retirará como presidente de Xbox, mientras que Sarah Bond decidió renunciar a Microsoft.

Phil Spencer se retira de la presidencia de Xbox

En un mensaje en X, Phil Spencer dio a conocer que ha decidido retirarse de manera inmediata de la presidencia de Xbox, siendo su último día este 20 de febrero de 2026.

Retiro de Phil Spencer de Xbox (Especial)

Phil Spencer señaló que tras 38 años en Microsoft y 12 al mando de Xbox , decidió que es un buen momento para dejar de lado la industria de los videojuegos, dándole la bienvenida a Asha Sharma como nueva presidenta.

Afirmando que es buen momento para iniciar un nuevo capítulo en su vida, sin especificar a qué se va a dedicar a partir de este momento.

Asimismo, en un correo interno para Microsoft, Phil Spencer reveló que estaba pensando retirarse desde 2025, cosa que le comunicó al CEO, Satya Nadella.

Desde ese momento ambos trabajaron para que la transición fuera la adecuada, sin que hubiera problemas dentro de la estructura de la división de videojuegos.

Aunque no se dieron las razones del retiro de Phil Spencer, analistas señalan que se debe al cambio de visión de Microsoft con respecto a Xbox.

Y que, a pesar de todas las buenas iniciativas de Spencer, Xbox nunca pudo superar a la competencia (PlayStation y Nintendo), entregando pérdidas de manera recurrente.

Phil Spencer (Especial)

Sarah Bond renunció a Microsoft el mismo día que Phil Spencer se retiró

El mismo día que Phil Spencer anunció su retiro de Xbox, Sarah Bond también dio a conocer su renuncia de la empresa.

Sarah Bond era la segunda al mando de Xbox, compartiendo la presidencia con Phil Spencer, por lo que la división de juegos de Microsoft se quedó sin sus dos piezas clave.

El caso de Sarah Bond es más complejo, pues parece que ella no tenía pensado dejar Microsoft el 20 de febrero; insiders señalan que renunció después de que le negaran el liderazgo de Xbox.

Es decir, no estuvo de acuerdo con el nombramiento de Asha Sharma, por lo que decidió terminar su relación con la empresa.

Hay que recalcar que estas son versiones de insiders, no hay nada oficial de momento; la misma Sarah Bond no ha hecho un comentario al respecto.