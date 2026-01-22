El Xbox Developer Direct 2026 presentó cuatro títulos que marcarán el año para Microsoft y sus estudios.

Entre ellos destacan el esperado regreso de Fable, el anuncio de Forza Horizon 6 ambientado en Japón, la sorpresa de Beast of Reincarnation de Game Freak y el peculiar multijugador Kiln, todos con estrenos confirmados para este año.

Fable en el Xbox Developer Direct

Luego de un largo desarrollo, por fin tuvimos novedades de Fable en el Xbox Developer Direct, con un pequeño teaser de gameplay.

Además de presentar algunas mecánicas del juego, lo más destacable es que se confirmó que llegará en otoño de 2026, tanto en PC y Xbox, como en PS5.

Forza Horizon 6 en el Xbox Developer Direct

Otro anuncio fuerte fue el de Forza Horizon 6 en el Xbox Developer Direct, el cual seguirá la misma tónica del 5, al presentar como escenario un país del mundo.

En esta ocasión, el teaser nos presenta los caminos de Japón; además de anunciar la fecha de estreno para el 19 de mayo en PC y Xbox.

Beast of Reincarnation en el Xbox Developer Direct

La mayor sorpresa sin lugar a duda fue Beast of Reincarnation en el Xbox Developer Direct, debido a que se trata de un juego desarrollado por Game Freak.

Si no te suena, se trata de los creadores de Pokémon, quienes se alejan de dicha saga por primera vez en varios años.

El juego estará disponible en verano de 2026 para Xbox, PC y PS5.

Kiln en el Xbox Developer Direct

Finalmente el juego sorpresa de este año fue Kiln en el Xbox Developer Direct, el cual es un tanto extraño, pues es un multihugador con objetos de cerámica.

El tráiler muestra un campo de batalla con floreros y platos peleando entre sí. Estará disponible para Xbox, PC y PS5 en primavera de este 2026.