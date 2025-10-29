Mauricio Talayero, director financiero de Costco, anunció los planes de expansión de la popular tienda de autoservicio a diferentes regiones del país para los próximos 10 años.

Señalando que Costco ha estudiado abrir nuevas sucursales en diferentes regiones, pero que tendrá que esperar una o dos décadas por cuestiones logísticas.

Expansión de Costco en México tardará 10 años

De acuerdo con Mauricio Talayero, director financiero de Costco, las siguientes ciudades de México tardarán 10 años en tener una sucursal:

Reynosa

Matamoros

Irapuato

Pachuca

Playa del Carmen

Costco (Unsplash)

Esto debido a que en el corto plazo, no se ve viable el tener una tienda Costco en alguna de estas ciudades o zonas aledañas debido a que la economía y la demografía no lo permiten.

Es decir, no hay la suficiente población para sustentar la colocación de una tienda de este tipo , siendo un gasto innecesario en este momento.

Sin embargo, se espera un movimiento de la población para las siguientes dos décadas, lo cual haría viable la colocación de una sucursal en los puntos señalados.

Principalmente, se espera que haya una mayor afluencia de la población en el norte, el Bajío, la península de Baja California y Yucatán.

3 ciudades tendrán una nueva sucursal Costco próximamente

Mauricio Talayero, director financiero de Costco, señaló que ya tienen programadas las siguientes aperturas de sucursales en tres ciudades del país.

Costco abrirá nuevas tiendas en las siguientes ciudades de México:

CDMX

Durango

Tampico

La tienda en CDMX se ubicaría en la zona de División del Norte, aunque no hay más detalles al respecto como la fecha de apertura y el lugar exacto donde se ubicará.

Por su parte, las sucursales de Durango y Tampico apenas están en planeación, por lo que no se tiene alguna zona exacta en donde estarían localizadas.

Se espera que en el mediano plazo se den más detalles de estas nuevas aperturas de tiendas Costco en el país, que al momento suman 43 en 20 estados.