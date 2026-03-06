Asha Sharma, nueva CEO de Microsoft Gaming, presentó Project Helix, la próxima consola de Xbox que marcará un cambio histórico en la industria.

El dispositivo será el primero en correr juegos de PC de manera libre y oficial, además de títulos exclusivos de Xbox, lo que abre la puerta a compatibilidad con plataformas como Steam y Epic Games Store.

La presentación oficial se realizará en la GDC 2026, del 9 al 13 de marzo de 2026, mientras que su lanzamiento se estima entre 2027 y 2028.

¿Qué es “Project Helix” de Xbox?

En un pequeño mensaje en su cuenta de X, Asha Sharma señaló que “Project Helix” es la consola de siguiente generación de Xbox, la cual se venía rumorando.

De acuerdo con la CEO de Microsoft Gaming, “Project Helix” será la primera consola de la compañía que podrá correr tanto juegos dedicados de Xbox, como librerías completas de PC.

Esto de manera oficial, pues anteriores plataformas de Microsoft podían correr juegos de PC; pero si se modificaban previamente alterando los candados de la máquina.

Aunque no se dieron más detalles, es de suponer que la arquitectura de la consola, así como su software, serán compatibles con las tiendas digitales de juegos de PC.

Estamos hablando tanto de Steam como de Epic Games Store, entre muchas otras donde los jugadores tienen actualmente sus títulos favoritos.

Hay que señalar que esto ya se rumoraba hace unos meses, que la nueva consola de Xbox serían más parecida a una PC para correr juegos de este sistema, que al de una plataforma de sobremesa tradicional.

¿Cuándo se presentará “Project Helix” de Xbox?

Los fans no tendrán que esperar mucho para tener los primeros detalles reales de “Project Helix” de Xbox, pues la presentación oficial será en GDC 2026.

La GDC 2026 se llevará a cabo del 9 al 13 de marzo, es decir, en unos días tendremos un adelanto de “Project Helix” de Xbox.

Aunque no se dio a conocer cuándo el día exacto en que se presentará la consola, estaremos al pendiente de cualquier actualización al respecto.

En cuanto a su lanzamiento, se estima que podría llegar entre 2027 y 2028, tomando en cuenta que Xbox Series X/S salieron en 2020.