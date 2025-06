Este 8 de junio se llevó a cabo el Xbox Games Showcase 2025, donde la marca presentó todas sus novedades para los próximos meses.

Sorprendiendo principalmente con una nueva consola, la cual ya era rumorada incluso antes de que iniciara la transmisión del Xbox Games Showcase 2025. Aquí te dejamos con todos los anuncios.

Transmisión del Xbox Games Showcase 2025

Para empezar te traemos la transmisión completa del Xbox Games Showcase 2025.

The Outer Worlds 2 en el Xbox Games Showcase 2025

Como se esperaba tuvimos a The Outer Worlds 2 en el Xbox Games Showcase 2025 con un nuevo tráiler, previo a su presentación especial tras el evento.

Llegará el 29 de octubre para consolas y PC.

High of Life 2 en el Xbox Games Showcase 2025

El siguiente fue High of Life 2 en el Xbox Games Showcase 2025, siendo anunciado oficialmente.

Será una exclusiva de Xbox, con fecha por anunciar.

Resonance A Plague Tale Legacy en el Xbox Games Showcase 2025

Otra sorpresa fue Resonance A Plague Tale Legacy en el Xbox Games Showcase 2025, siguiendo con la historia de este universo.

Estará disponible para Xbox en 2026.

Xbox ROG Ally en el Xbox Games Showcase 2025

Sin lugar a duda lo más interesante fue la revelación del Xbox ROG Ally en el Xbox Games Showcase 2025.

Será la consola portátil de Xbox, pero de momento no hay fecha de lanzamiento.

The Blood of Dawnwalker en el Xbox Games Showcase 2025

Otro juego nuevo fue The Blood of Dawnwalker en el Xbox Games Showcase 2025, un RPG de fantasía oscura.

Estará disponible en Xbox en 2026.

Ninja Gaiden 4 en el Xbox Games Showcase 2025

Uno de los juegos más esperados se mostró con Ninja Gaiden 4 en el Xbox Games Showcase 2025.

Estará disponible para consolas y PC el 21 de octubre.

Indiana Jones and the Great Circle en el Xbox Games Showcase 2025

Indiana Jones and the Great Circle en el Xbox Games Showcase 2025 se presentó con el tráiler de su primera expansión, The Order of Giants.

Estará disponible el 4 de septiembre para todas las plataformas del juego base.

Beast of Reincarnation en el Xbox Games Showcase 2025

Beast of Reincarnation en el Xbox Games Showcase 2025 luce como un juego tipo “Souls” en una especie de mundo futurista devastado.

Estará disponible en Xbox en 2026.

Clockwork Revolution en el Xbox Games Showcase 2025

Luciendo similar a los juegos de Kevin Levine, llega Clockwork Revolution en el Xbox Games Showcase 2025.

Estará disponible en Xbox en una fecha por confirmar.

Grounded 2 en el Xbox Games Showcase 2025

Otra secuela llega con Grounded 2 en el Xbox Games Showcase 2025, la cual se ubicará después del primer título.

Llegará a Xbox el 29 de julio.

Cronos: The New Dawn en el Xbox Games Showcase 2025

Con Cronos: The New Dawn en el Xbox Games Showcase 2025 tenemos lo que parece un juego survival horro de disparos.

Llegará a Xbox a finales de 2025.

The Elder Scrolls Online en el Xbox Games Showcase 2025

The Elder Scrolls Online en el Xbox Games Showcase 2025 presentó su nuevo contenido con Tales of Tamriel.

Llegará el 18 de junio a todas las plataformas del juego.

Aphelion en el Xbox Games Showcase 2025

Seguimos con Aphelion en el Xbox Games Showcase 2025, el cual luce como una aventura gráfica de ciencia ficción.

Estará disponible en 2026 para Xbox.

No Ghosts at the Grand en el Xbox Games Showcase 2025

No Ghosts at the Grand en el Xbox Games Showcase 2025 parece que será una especie de juego de misterios y fantasmas en primera persona.

Estará disponible en Xbox en 2026.

Age of Mythology en el Xbox Games Showcase 2025

No podía faltar Age of Mythology en el Xbox Games Showcase 2025, con la nueva expansión “Heavenly Spear”.

Estará disponible a finales de 2025 para todas las plataformas del juego.

Mudang: Two Hearts en el Xbox Games Showcase 2025

Mudang: Two Hearts en el Xbox Games Showcase 2025 es un nuevo juego coreano que luce un tanto extraño, pues su tráiler no da muchas pistas.

Estará disponible en 2026 para Xbox.

Planet of Lana II: Children of the Leaf en el Xbox Games Showcase 2025

También tuvimos el tráiler de Planet of Lana II: Children of the Leaf en el Xbox Games Showcase 2025, un juego de plataformas bastante peculiar.

Estará disponible para Xbox en 2026.

Fallout 76 en el Xbox Games Showcase 2025

Otro que se hizo presente fue Fallout 76 en el Xbox Games Showcase 2025, con el contenido Gone Fission, que son misiones de pesca.

Y está disponible en todas las plataformas del juego.

Solo Leveling: Arise Overdrive en el Xbox Games Showcase 2025

Para los fans del anime tenemos a Solo Leveling: Arise Overdrive en el Xbox Games Showcase 2025.

El juego estará disponible en PC en 2025 y en Xbox en 2026.

Aniimo en el Xbox Games Showcase 2025

Un juego curioso fue Aniimo en el Xbox Games Showcase 2025, que es una especie de título de aventuras con monstruos.

Estará disponible en Xbox en 2026.

Tony Haw’s Pro Skater 3+4 en el Xbox Games Showcase 2025

Como muchos esperaban, tuvimos un nuevo tráiler de Tony Haw’s Pro Skater 3+4 en el Xbox Games Showcase 2025.

El juego estará disponible el 11 de julio para consolas y PC.

At fate’s end en el Xbox Games Showcase 2025

Otro nuevo juego en llegar próximamente es At fate’s end en el Xbox Games Showcase 2025, el cual es de acción en 2D.

Estará disponible en Xbox en 2026.

Gears of War: Reloaded en el Xbox Games Showcase 2025

Hubo un nuevo tráiler de Gears of War: Reloaded en el Xbox Games Showcase 2025, presentando algunas de sus novedades.

Estará disponible el 26 de agosto para consolas y PC.

Persona 4 en el Xbox Games Showcase 2025

Atlus no podía quedarse fuera con Persona 4: Revival en el Xbox Games Showcase 2025, el esperado remake.

Llegará a Xbox en una fecha por confirmar.

Sea of Thieves en el Xbox Games Showcase 2025

El ya clásico juego de piratas de Rare estuvo presente con Sea of Thieves en el Xbox Games Showcase 2025, mostrando su expansión Smuggler’s Tide.

Estará disponible para todas las plataformas del juego en agosto.

Invincible VS en el Xbox Games Showcase 2025

Una sorpresa fue Invincible VS en el Xbox Games Showcase 2025, un juego de peleas de la popular serie y cómic.

Llegará a Xbox en 2026.

Final Fantasy en el Xbox Games Showcase 2025

Square-Enix aprovechó para mostrar Final Fantasy en el Xbox Games Showcase 2025, anunciando la llegada de Final Fantasy VII Remake y Final Fantasy XVI.

Final Fantasy VII Remake estará disponible en invierno, mientras que Final Fantasy XVI ya se puede jugar.

Keeper en el Xbox Games Showcase 2025

Lo nuevo de Double Fine es Keeper en el Xbox Games Showcase 2025, uno juego también algo extraño sobre un faro de luz viviente.

Estará disponible en Xbox y PC el 17 de octubre.

Call of Duty Black Ops 7 en el Xbox Games Showcase 2025

Finalmente el evento cerró con Call of Duty Black Ops 7 en el Xbox Games Showcase 2025.

El cual curiosamente no tiene fecha de lanzamiento, aunque se espera que llegue en este año.