Warner Bros. oficialmente ha señalado que aceptará ofertas de compra de parte de compañías interesadas como lo son Paramount, Netflix y Universal.

Sin embargo, la venta de Warner Bros. no parece tan simple, pues Netflix ha señalado un interés mínimo y Paramount ha sido rechazada varias ocasiones.

Warner Bros logo (@warnerbros / Twitter)

Warner Bros. rechaza una vez más oferta de Paramount

El primer y principal interesado en hacerse con Warner Bros. es Paramount, que ya ha puesto varias ofertas sobre la mesa; pero ninguna ha convencido a los inversores.

La última oferta de Paramount por Warner Bros. fue de 24 dólares la acción, donde el 80% de este dinero se daría en efectivo a los inversores.

No se sabe si la compañía de David Ellison hará una nueva oferta mejorando esta, o bien desistirá de sus intentos en esta ocasión.

Hay que mencionar que Paramount Skydance quiere todo el negocio de Warner Bros. ; desde sus franquicias, hasta sus instalaciones, servicios y demás activos.

Paramount (Paramount)

Netflix desmiente un posible interés por Warner Bros.

Por su parte, Ted Sarandos, CEO de Netflix, señaló que si bien hay cosas de Warner Bros. que le interesan, en realidad es algo mínimo a lo que mencionaban los reportes iniciales.

Afirmó que en Netflix prefieren acotarse al crecimiento de sus propios contenidos y negocio en general, a hacer alguna clase de compra de gran impacto.

Algo a señalar es que los reportes indicaban que la compañía de streaming solo está (o estaba) interesada en franquicias, no en la adquisición total de Warner Bros.

Otro de los involucrados en la compra, Universal, no ha hecho su movimiento hasta este momento; aunque también se menciona que solo estarían interesados en franquicias, como el caso de Netflix.

También se ha mencionado que Apple podría hacer una oferta ahora que Warner Bros. se ha abierto al mercado, pero tampoco hay nada confirmado hasta este momento.