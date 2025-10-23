Uno de los movimientos fuertes que podría traer la venta de Warner Bros. Discovery sería con DC Studios y James Gunn.

Varios reportes indica que las empresas interesadas en Warner Bros. Discovery prescindirían de los servicios de James Gunn en DC Studios, en favor de su propio enfoque.

James Gunn (Vivien Killilea/Getty Images for IMDb)

El futuro de James Gunn en DC Studios dependería de la venta de Warner Bros. Discovery

De acuerdo con IMDb y Cosmic Book News, James Gunn no estaría seguro en su puesto en DC Studios si se concreta la venta de Warner Bros. Discovery.

El reporte señala que empresas como Paramount y Universal, interesadas en comprar Warner Bros. Discovery, no quieren trabajar con James Gunn en DC Studios.

Aún más, se menciona que en caso de que Paramount se haga con la empresa, Mike De Luca sería el elegido para hacerse cargo de esta división.

De hecho, la misma información señala que esto es un secreto a voces dentro del estudio, de ahí que de momento el director se esté enfocando más en proyectos personales y ya aprobados.

Es decir, en las próximas secuelas y spin-offs de Superman, así como la película de Clayface y la serie de Lanterns, dejando de lado el plan original que presentó en 2024.

James Gunn (Warner Bros. Media)

¿James Gunn de verdad saldría de DC Studios tras la compra de Warner Bros. Discovery?

Hay que señalar que de momento no hay nada oficial sobre la salida de James Gunn de DC Studios por la compra de Warner Bros. Discovery.

Ni siquiera se ha concretado la compra de Warner Bros. Discovery, por lo que no se sabe a ciencia cierta qué sucedería con sus divisiones, como DC Studios liderada por James Gunn.

No obstante, es cierto que un cambio de administración cambia todo el panorama para los trabajadores en cualquier empresa.

Ya lo vimos en la misma Warner Bros. con lo sucedido con Zack Snyder, Walter Hamada y hasta Dwayne Johnson, quienes estuvieron a cargo (o pretendían) de DC.

Hay que mencionar que la recepción, para algunos tibia, de Superman y Peacemaker Temporada 2, no estarían ayudando a la permanencia de James Gunn.

Y no olvidemos que algunos interesados en el estudio solo quieren franquicias, esto para manejarlas por su cuenta o fortalecer su catálogo.

Habrá que esperar a que se concrete la venta de Warner Bros. Discovery, para ver lo que sucederá con la Liga de la Justicia en el futuro.