La compra de Warner Bros. se pone más interesante, tras darse a conocer que Amazon y Apple muestran interés en adquirir parte del legendario estudio de cine.

Un nuevo reporte indica que parte de los acercamientos que ha estado analizando Warner Bros. en estos días vienen de Amazon y Apple.

Warner Bros (Unsplash)

Amazon y Apple buscan ser parte de la compra de Warner Bros.

De acuerdo con Bloomberg, el miércoles 22 de octubre de 2025, Amazon y Apple declararon un interés real por ser parte de la compra de Warner Bros.

Según este reporte, David Zaslav, CEO de Warner Bros, se reunió con la junta de directores tanto de Amazon, como de Apple, aparentemente para discutir la adquisición.

No se dio a conocer si se hizo en una oferta por parte de las compañías citadas, o todo quedó en un primer acercamiento, para después dar el siguiente paso.

Ni Amazon ni Apple han dado una declaración al respecto, en parte porque Warner Bros. les habría pedido firmar un acuerdo de confidencialidad.

Esto es parte del proceso de este tipo de adquisiciones, con el fin de que se filtre la menor información posible, que podría afectar las finanzas de todas las partes interesadas.

Amazon (REUTERS/Juan Carlos Ulate)

Amazon y Apple solo querría activos de Warner Bros.

Algo a señalar es que, como otras empresas interesadas en Warner Bros., Amazon y Apple de momento solo querría activos del estudio.

Es decir, Amazon y Apple están interesadas en las franquicias de Warner Bros., como es el caso de DC, Harry Potter o Game of Thrones, por mencionar algunas.

Esto para sumarlas a su catálogo en su propio negocio de entretenimiento. La misma Apple ha señalado en el pasado que busca reforzar su oferta de contenido en su servicio de streaming.

No buscarían hacerse con la totalidad de la compañía, dejando de lado las instalaciones, su estudio de videojuegos, canales y servicios de streaming.

La única empresa que busca quedarse con todo Warner Bros. es Paramount Skydance, la cual ha sido rechazada en 3 ocasiones en sus intentos de compra.