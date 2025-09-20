Parece que comienza una lucha por el destino de Warner Bros.; un reporte indica que Netflix también haría una oferta millonaria para quedarse con el legendario estudio.

La noticia de Netflix viene apenas unos días tras darse a conocer que Paramount también quiere comprar Warner Bros.

Netflix Logo (Unsplash)

Netflix está interesada en el estudio y el streaming de Warner Bros.

De acuerdo con Puck News, quienes han dado reportes acertados acerca de otras compras; Netflix está pensando seriamente ofertar por Warner Bros.

Según lo mencionan, Netflix está buscando principalmente comprar el estudio principal de Warner Bros., así como su negocio de streaming; es decir, HBO Max.

Si bien no se ha dado una declaración oficial de la empresa, recientemente se vio a Ted Sarandos de Netflix, junto a David Zaslav de Warner Bros. en la pelea del Canelo.

Esto ha despertado las teorías alrededor, señalando que además de ver la pelea, se trató de una reunión de negocios entre los dos CEO, para definir el futuro de las compañías.

Hay que mencionar que de momento no se ha presentado la mencionada oferta millonaria, y que en caso de que esta se dé, aún podría tardar algo de tiempo.

Warner Bros logo (@warnerbros / Twitter)

Netflix peleará contra Paramount por Warner Bros.

En caso de que se haga oficial la oferta de Netflix por Warner Bros., dicha empresa se enfrentaría directamente a Paramount por el control de dicho estudio.

Para muchos analistas, si esto sucede quien lleva las de ganar, por lo menos en el papel, es Paramount debido a la fortuna de la familia Ellison.

Recordemos que estos son los dueños actuales de Paramount; además han dado a entender que quieren todo lo que tiene Warner Bros.

Desde sus estudios y franquicias, hasta la parte de videojuegos, DC Comics e incluso todo lo que compete a Discovery.

Mientras que Netflix se limita solo al estudio de Warner Bros. Pictures y HBO Max, contando con un presupuesto más limitado.