Aunque aún no consiguen avanzar en las negociaciones, Paramount dio a conocer los planes que tiene si logran la adquisición de Warner Bros.

David Ellison, CEO de Paramount, es bastante ambicioso con la posible compra de Warner Bros., aunque algunas de sus ideas no han caído bien en el público en general.

Paramount (Paramount)

Paramount planea mantener casi todo Warner Bros. sin cambios

De acuerdo con un reporte de Bloomberg, la idea de David Ellison es hacer una fusión entre Paramount y Warner Bros. con el mínimo de riesgo.

Warner Bros. se mantendría casi sin cambios, manteniendo equipos creativos, marketing y distribución, en busca de una consolidación para evitar una pérdida masiva de empleos.

Además, esto aseguraría que la gran mayoría de producciones de Paramount y Warner Bros. se mantendrían activas a pesar de los cambios empresariales.

También se habló de que en una de las ofertas realizadas, se planteó la posibilidad de tener a David Zaslav, actual CEO de Warner Bros., en su puesto.

Siendo co-presidente de la nueva compañía que surgiera de la fusión, al lado del mismo David Ellison; algo pocas veces visto en este tipo de movimientos.

Por su parte, HBO Max se fusionaría con Paramount+; se quedarían los canales de ambas empresas, mientras que CBS News y CNN compartirían recursos.

Warner Bros (Unsplash)

Paramount usaría inteligencia artificial con las franquicias de Warner Bros.

Algo que no ha caído bien de los planes de Paramount para con Warner Bros., es que David Ellison tiene la idea de usar inteligencia artificial para aumentar el ritmo de producciones.

Una vez lograda la fusión de Paramount y Warner Bros., se quiere que haya por lo menos 30 series y películas al año de los dos estudios.

Para esto se planea aplicar tecnología de inteligencia artificial; aunque no se dieron más detalles, es probable que estas se utilicen en la escritura y producción de dichas películas y series.

En la interpretación de varios creativos y fans de los estudios, esto significaría una baja de calidad en los productos.

De momento, Warner Bros. no ha aceptado ninguna de las ofertas de Paramount, habrá que ver como siguen las negociaciones entre la dos partes.