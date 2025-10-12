Tras varios reportes, Paramount por fin hizo una oferta para comprar Warner Bros. durante la primera semana de octubre de 2025.

Sin embargo, los dueños de franquicias como Harry Potter y DC rechazaron este primer acercamiento.

Si bien no se dieron muchos detalles, todo indica que la oferta hecha por Paramount no convenció a los inversores y accionistas de Warner Bros.

Warner Bros (Unsplash)

La oferta millonaria de Paramount no fue suficiente para Warner Bros.

De acuerdo con Bloomberg, Paramount ofreció comprar Warner Bros. a 20 dólares por acción de todos los inversores del estudio, lo cual ascendería a 60 mil millones de dólares en total.

Sin embargo, hubo algo de esta oferta millonaria de Paramount que no convenció a los mismos inversores de Warner Bros., quienes rechazaron la oferta de manera tajante.

De momento, ninguna de las dos partes ha decidido hacer declaraciones al respecto; todo indica que las negociaciones seguirán por un rato.

Hay que recordar que además de Paramount, se dio a conocer que Netflix también está interesada en adquirir Warner Bros. , aunque el caso de la plataforma de streaming es diferente.

Pues a Netflix solo le interesa el estudio principal de Warner Bros., así como su negocio de streaming; es decir, HBO Max.

Mientras que Paramount quiere toda la compañía, eso incluye sus canales, estudio de videojuegos y a DC Comics.

Warner Bros (Dmitry Kropachev / Unsplash)

Paramount ya estaría preparando una segunda oferta por Warner Bros.

Aún así, el mismo reporte indica que Paramount no se ha rendido con su intención de adquirir Warner Bros. y todos sus activos.

David Ellison de Paramount planearía incrementar la oferta por Warner Bros., también buscaría reunirse con los inversores directamente y obtener apoyo adicional de un socio, Apollo Global Managment.

La noticia del interés de Paramount por Warner Bros. sorprendió a todo el mundo del entretenimiento, pues nadie esperaba un movimiento de este tipo a pesar de reportes anteriores de una posible venta de los dueños de DC.

Se habló mucho de Universal como posible comprador, y que David Zaslav solo estaría estabilizando la compañía para que este estudio la adquiriera.