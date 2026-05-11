Julián Urióstegui Carbajal es un empresario guerrerense y dirigente del sector privado en Guerrero. Actualmente, se desempeña como presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Guerrero, organismo desde el cual ha impulsado propuestas relacionadas con seguridad, inversión, recuperación económica y reconstrucción de Acapulco tras los huracanes Otis y John.

¿Quién es Julián Urióstegui?

Julián Urióstegui Carbajal es un empresario y representante del sector empresarial en Guerrero. Durante varios años ha participado en organismos empresariales y cámaras industriales, destacando por su papel como dirigente de agrupaciones que representan a empresarios de Acapulco y otras regiones del estado.

Como presidente del CCE Guerrero, ha solicitado mayores garantías de seguridad para empresarios y comerciantes, además de incentivos fiscales para impulsar la inversión en Acapulco y otros municipios afectados por fenómenos naturales y violencia.

Su nombre ha resonado tras la reciente noticia de que el famoso Acamoto será cancelado en su edición del 2026 por faltas de permisos.

¿Qué edad tiene Julián Urióstegui?

Julián Urióstegui nació el 25 de diciembre; sin embargo, se desconoce la fecha exacta, por lo que no se sabe cuál es su edad.

¿Julián Urióstegui tiene esposa?

Se desconoce si Julián Urióstegui tiene pareja, pues su vida personal se mantiene en privado.

¿Qué signo zodiacal es Julián Urióstegui?

Al haber nacido el 25 de diciembre, Julián Urióstegui es Capricornio, signo que se caracteriza por ser responsable, paciente y ambicioso.

¿Julián Urióstegui tiene hijos?

No hay información sobre si Julián Urióstegui tiene hijos, pues los detalles públicos se centran en su trayectoria dentro del CCE.

¿Qué estudió Julián Urióstegui?

Julián Urióstegui cuenta con una licenciatura en Administración y Gestión de Empresas por la Universidad Loyola del Pacífico.

¿En qué ha trabajado Julián Urióstegui?

A lo largo de su trayectoria ha trabajado principalmente en organismos empresariales y representación del sector privado, entre ellos: