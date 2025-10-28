En medio de las negociaciones para adquirir Warner Bros., Paramount despedirá a mil empleados en la última semana de octubre de 2025.

Lo peor de este caso, es que reportes indican que este es solo el inicio de una oleada de despidos dentro de todas las divisiones de Paramount a nivel mundial.

Los despidos de Paramount se harán efectivos el 29 de octubre

De acuerdo con Variety, Paramount despedirá a mil empleados el 29 de octubre de 2025, aunque no se mencionó que divisiones serían las afectadas.

Estos mil empleados despedidos solo afectarán (de momento) diversos puestos dentro de Paramount en Estados Unidos, dejando de lado sus oficinas internacionales.

Paramount (Paramount)

Aunque no se dio una declaración oficial, al parecer estos despidos son parte de los ajustes por la fusión con Skydance de David Ellison, que se diera en agosto de 2025.

El nuevo CEO de la empresa estaría recortando los puestos “no esenciales”, como ya ha sucedido en otras compras y fusiones, como la de Activision Blizzard y Microsoft.

Alegando que se eliminan “puestos duplicados” y reiterativos, con el fin de tener una mejor distribución de la fuerza de trabajo, así como del liderazgo de la misma.

En caso de que se concrete la compra de Warner Bros., esta misma situación ocurriría cuando se fusionaran las compañías.

Paramount despedirá a más empleados en próximas semanas

Variety también menciona que esto es el inicio de una serie de despidos dentro de Paramount, pues se esperan más liquidaciones en semanas subsecuentes.

Paramount recortará 2 mil puestos en Estados Unidos durante finales de 2025, para después pasar a sus oficinas internacionales.

No se sabe los países que serán tocados por los despidos de Paramount, ni cuándo tomaran lugar los mismos, aunque se espera que la oleada termine antes de enero de 2026 .

Por su parte, Paramount seguirá intentando comprar Warner Bros., a pesar de estos despidos y que ya ha sido rechazada en tres ocasiones consecutivas.