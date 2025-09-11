Parece que 2025 no se quiere ir sin darnos un evento que movería el mundo del entretenimiento, la posible compra de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount.

Reportes indican que Paramount está muy interesada en adquirir Warner Bros. Discovery en su totalidad, luego de su fusión con Skydance.

Paramount quiere Warner Bros. Discovery en su totalidad

De acuerdo con The Wall Street Journal, Paramount ha analizado de forma seria la compra total de Warner Bros. Discovery, esto implica sus estudios y franquicias.

De hecho ya se ha barajado la primera oferta que Paramount haría por Warner Bros. Discovery; aunque no se ha dado a conocer la cantidad que ofrecería.

Warner Bros. Discovery (Warner Bros. Discovery)

Esto debido a que la misma no se ha entregado, y existe la posibilidad de que ni siquiera se decida continuar con la compra.

No obstante, la familia Ellison está muy interesada, ellos son los dueños de Skydance y actuales propietarios de Paramount tras la fusión de las empresas en agosto de 2025.

Precisamente esa fusión sería la que los estaría motivando a adquirir un nuevo estudio de cine y televisión, así como todas las franquicias de este.

Hay que mencionar que actualmente Warner Bros. Discovery está valuada en 609 mil millones de pesos, aunque desde su fusión con Discovery, enfrenta una gran deuda.

No solo eso, la compañía atravesó varios años de crisis, siendo su punto más bajo el 2023, de la cual apenas se van recuperando.

Este fue uno de los motivos por lo que se decidió separar la empresa nuevamente para 2026.

Paramount (Paramount)

No es la primera vez que Paramount y Warner Bros. Discovery se quieren fusionar

Algo a mencionar es que está es la segunda vez que se reporta una posible fusión entre Paramount y Warner Bros. Discovery.

En 2023 se supo que David Zaslav de Warner Bros. Discovery, se reunió con el presidente de Paramount en aquella época.

Aunque no se dieron detalles de lo que se discutió en esa reunión, los reportes señalaban que uno de los temas fue el que Warner Bros. Discovery absorbiera Paramount.

Sin embargo, al final esto no se concreto, principalmente por un bloqueo de la heredera de Paramount, y la empresa terminó fusionándose con Skydance.

Habrá que ver en qué termina todo en esta ocasión, pues no olvidemos que también ha habido rumores de un posible interés de Universal por Warner Bros. Discovery.