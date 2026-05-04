Uber lanzó en México Uber Mujeres, una nueva opción que permite a las usuarias elegir viajes con conductoras, en respuesta a la demanda de mayor seguridad en la plataforma.

Cecilia Román, Gerente de Comunicación de Uber, señaló que este lanzamiento es parte del compromiso a largo plazo de la empresa por priorizar la experiencia de las mujeres en la plataforma.

La función es la evolución de Ellas, la opción disponible para conductoras desde 2020, que permitía a las choferes elegir viajes con pasajeras mujeres.

Entendemos la importancia de la movilidad para el desarrollo y oportunidades de las mujeres, y es por ello que esta solución busca contribuir a que más mujeres puedan llegar a donde se lo propongan, como ellas elijan. Cecilia Román, Gerente de Comunicación de Uber.

¿Cómo funciona Uber Mujeres? Estas son sus tres modalidades

Uber Mujeres ofrece tres modalidades de uso flexible para adaptarse a las distintas necesidades de las usuarias:

Preferencias en todos los viajes. Permite configurar la app para priorizar la asignación de conductoras en cada solicitud. En caso de alta demanda, el viaje puede abrirse a más conductores para reducir tiempos de espera.

Viaje anticipado. A través de Uber Reserve, las usuarias pueden programar su traslado con antelación y seleccionar la opción de viajar con una conductora, lo que brinda mayor previsibilidad.

Viaje inmediato. Al solicitar un servicio, se puede elegir directamente Uber Mujeres. Si no hay una conductora cercana, la app ofrece la opción de esperar o aceptar un conductor disponible.

Uber Mujeres llega a México: así funciona la opción para viajar con conductoras. (Cortesía)

La plataforma notificará a las usuarias sobre esta función mediante correo electrónico y alertas dentro de la aplicación. Además, al usarla por primera vez, se solicitará una confirmación de género como parte del proceso.

Finalmente, Cecilia Román reiteró que esta herramienta refuerza su apuesta por una movilidad más confiable y accesible, colocando la seguridad y la experiencia de las mujeres como una prioridad dentro de su ecosistema digital.