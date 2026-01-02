De acuerdo a un nuevo reporte, se revela que la compra de Netflix a Warner Bros. se ha hecho efectiva, y entre los cambios que se harán será el tiempo que las películas estén en cartelera.

Netflix solo dejará 17 días las películas de Warner Bros. en cines

Según revela Deadline en un nuevo reporte, Netflix solo dejaría 17 días las películas de Warner Bros en cines antes de subirlas a streaming; cabe recordar que actualmente en la industria del entretenimiento se pide un periodo de 45 días.

De hacerse efectivo el supuesto plan de Netflix tras su compra con Warner Bros. a futuras películas, esto afectaría al negocio de cine y a entregas como Harry Potter, DC o producciones de HBO.

Netflix compra Warner Bros. (Netflix)

Cabe recordar que durante una conferencia de prensa, el CEO de Netflix, Ted Sarandos, aseguró que se mantendrán los estrenos en cines y cumplirán compromisos actuales.

Pero aclaró que el tiempo en salas de las próximas películas de Warner Bros., “evolucionará para ser más amigable con el público”, lo cual ha hecho que figuras destacadas en el gremio como James Cameron, critiquen esta medida.

En este nuevo reporte de Deadline , no se especifica esos 17 días que planea dejar Netflix a las películas de Warner Bros. en cines, serían el tiempo máximo de las cintas en cartelera, o si podrían continuar viéndose en simultáneo en streaming.

De momento habrá que esperar más información ya sea por parte de Netflix o Warner Bros. para saber qué pasará con las películas en la industria del cine, y cómo estas evolucionarán al streaming tras la adquisición de la plataforma de Streaming a uno de las grandes productoras de Hollywood.