Las cosas con Paramount, Netflix y Warner Bros. no se calman, ahora con la empresa de David Ellison denunciando a la compañía de streaming por una “adquisición ilegal”.

En un documento enviado a legisladores de Estados Unidos, Paramount señala que todo alrededor de la compra de Warner Bros. por parte de Netflix, apunta a una gestión monopólica.

Paramount señala que Netflix está haciendo una compra “presuntamente ilegal” con Warner Bros.

De acuerdo con Deadline, el director jurídico de Paramount, Makan Delrahim, escribió una carta a los legisladores señalando que la venta de Warner Bros., así como la adquisición por parte de Netflix, se catalogaría como “presuntamente ilegal”.

Pues en palabras del representante de Paramount, el acuerdo de Warner Bros. “consolidaría aún más el dominio de Netflix en la transmisión de video a pedido”.

Paramount (Paramount)

La carta fue enviada el pasado miércoles 7 de enero de 2026 al subcomité antimonopolio del Poder Judicial de la Cámara de Representantes, precisamente el día en que el organismo discutía sobre el mercado del streaming.

Donde se debatía si Netflix compite en un mercado cerrado (plataformas de streaming de entretenimiento licenciado) o abierto, donde se incluyen a redes sociales y servicios como YouTube.

Paramount señala que Netflix debe considerarse como “contenido premium” y no dentro de un mercado abierto

El texto de Paramount señala tajantemente que no se debe de considerar, bajo ningún concepto, a Netflix como una plataforma abierta, sino como una de contenido premium.

No solo eso, la carta de Paramount afirma que la propia Netflix descartó que servicios como YouTube o TikTok fueran competidores directos , estando el la misma liga que HBO Max o Disney+.

Luego entonces, al hacerse con el catálogo de Warner Bros., la compañía de streaming controlará la mayoría del mercado, dejando a la competencia en planos bastante secundarios.

Netflix no ha dado una declaración oficial acerca de esta acusación presentada por el equipo legal de Paramount.

Es de destacar que esta acusación sale a la luz precisamente luego de que Paramount fuera rechazada por octava vez por Warner Bros.