El gobierno de Reino Unido anunció que regulará a servicios de streaming bajo criterios similares a emisoras tradicionales como BBC en las plataformas de:
La medida incorporará estas plataformas al código de radiodifusión del regulador Ofcom, con el objetivo de proteger a las audiencias frente a contenidos dañinos y reforzar servicios de accesibilidad como subtítulos.
Según datos oficiales, dos tercios de los hogares están suscritos a un servicio relevante y el 85% usa plataformas a demanda cada mes, frente al 67% que ve televisión en vivo.
Regulación en Reino Unido a plataformas de streaming y nuevos estándares
La normativa aplicará a servicios con más de 500 mil usuarios en territorio británico, estableciendo obligaciones equivalentes a las emisoras tradicionales en materia editorial y técnica.
Entre los requisitos figuran la transmisión de noticias con precisión e imparcialidad, así como salvaguardas eficaces frente a material dañino u ofensivo para distintas audiencias.
El gobierno británico argumentó que el consumo digital superó a la televisión en vivo, justificando una actualización regulatoria acorde con los hábitos actuales.
Dos tercios de los hogares mantienen al menos una suscripción activa, reflejando un cambio estructural en el mercado audiovisual nacional.
La inclusión en el código permitirá exigir subtítulos y otros mecanismos de accesibilidad, ampliando derechos para personas con discapacidad auditiva.
Ofcom contará con facultades para investigar posibles infracciones y adoptar medidas correctivas cuando detecte incumplimientos de las nuevas obligaciones.
Las autoridades sostienen que la equiparación normativa crea condiciones de competencia más equilibradas entre radiodifusoras y plataformas digitales internacionales.
Con esta decisión, Reino Unido redefine su marco audiovisual, alineando regulación, consumo digital y protección de audiencias en un entorno mediático en transformación.