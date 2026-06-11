Pedro Rivas Butcher es un ejecutivo mexicano especializado en tecnología, innovación financiera y transformación digital. Actualmente se desempeña como director general de Mercado Pago en México.

Recientemente, anuncio de una inversión histórica de 4 mil 600 millones de dólares de Mercado Libre en México durante 2026. El proyecto contempla la expansión de operaciones, el fortalecimiento de Mercado Pago y la creación de miles de empleos en el país, consolidando a México como uno de los mercados estratégicos para la compañía.

¿Quién es Pedro Rivas Butcher?

Pedro Rivas Butcher es un ejecutivo mexicano con experiencia en los sectores de tecnología, movilidad, telecomunicaciones y servicios financieros digitales. Es reconocido por liderar la operación de Mercado Pago en México y por haber ocupado posiciones directivas en empresas globales como Apple, Cabify, MOVO y OXIO.

A lo largo de su carrera ha impulsado proyectos relacionados con innovación tecnológica, crecimiento empresarial y digitalización de servicios. Su llegada a Mercado Pago fortaleció la estrategia de expansión de la plataforma financiera, que hoy se posiciona como uno de los principales actores del ecosistema fintech mexicano.

¿Qué edad tiene Pedro Rivas Butcher?

No existe información pública que revele la edad exacta ni la fecha de nacimiento de Pedro Rivas Butcher.

¿Pedro Rivas Butcher tiene pareja?

No hay información pública disponible sobre su vida sentimental o si mantiene una relación de pareja.

¿Qué signo zodiacal es Pedro Rivas Butcher?

Debido a que no se conoce públicamente su fecha de nacimiento, no es posible determinar con certeza su signo zodiacal.

¿Pedro Rivas Butcher tiene hijos?

No existe información pública verificable sobre si tiene hijos.

¿Qué estudió Pedro Rivas Butcher?

Pedro Rivas Butcher cuenta con formación académica en ingeniería y administración de negocios.

Licenciatura en Ingeniería Industrial por la Universidad Iberoamericana.

Maestría en Administración de Empresas (MBA) por la Stanford Graduate School of Business, en Estados Unidos.

¿En qué ha trabajado Pedro Rivas Butcher?

Pedro Rivas Butcher es conocido por su trayectoria en empresas de tecnología, movilidad, telecomunicaciones y servicios financieros digitales. Antes de asumir la dirección de Mercado Pago en México, desarrolló experiencia en compañías internacionales que hoy son referentes en innovación y transformación digital.