A través de una carta informativa, la titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Josefina Rodríguez ha confirmado que se atenderá la crisis por suspensión de Magnicharters, tras contacto con agencias y operadores turísticos.

“La Secretaría de Turismo del Gobierno de México informa que derivado de la suspensión de operaciones de la aerolínea Magnicharters, ha establecido contacto con agencias de viajes, operadores turísticos y clientes afectados por dicha suspensión de actividades”. Josefina Rodríguez, Secretaría de Turismo

A lo que Josefina Rodríguez precisó su solidaridad con las empresas intermediarias turísticas ante los contratos con Magnicharters, por lo que la Sectur estará trabajando en gestiones y conciliatorios entre empresas y consumidores.

Por suspensión de Magnicharters estas serán las acciones de Sectur

Tras la suspensión de operaciones de Magnicharters, la Sectur ha iniciado una coordinación con agencias de viajes, operadores turísticos, hoteles y aerolíneas para buscar alternativas que permitan continuar con los servicios turísticos afectados.

Por lo que se implementará una mesa de trabajo con representantes de agencias de viajes, operadores de paquetes turísticos, cadenas hoteleras y otras aerolíneas comerciales.

Además de que la Sectur trabajará para la gestión con aerolíneas y proveedores con el objetivo de examinar la disponibilidad de opciones de reubicación para pasajeros.

Josefina Rodríguez atiende crisis por suspensión de Magnicharters (SECTUR)

Josefina Rodríguez atiende crisis por suspensión de Magnicharters (SECTUR)

Sectur y Profeco trabajaran en conjunto ante crisis por suspensión de Magnicharters

Otro de los detalles que precisó la Sectur es que se trabajará en conjunto con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para orientar a los consumidores sobre quejas, reclamaciones y procesos de conciliación en el marco de la crisis por suspensión de Magnicharters.

Así como también se ha habilitado el correo de contacto@sectur.gob.mx, para información y orientación directa a disposición de agencias de viajes y operadores turísticos.