La aerolínea Magnicharters informó que ha iniciado de manera formal un proceso legal de concurso mercantil ante los juzgados federales de la Ciudad de México (CDMX).

La decisión de Magnicharters, operada bajo Grupo Aéreo Monterrey, ocurre tras más de un mes de suspensión de operaciones, derivada de una insolvencia financiera que le impidió continuar.

Magnicharters presenta demanda de concurso mercantil; resolución determinará su futuro

Magnicharters confirmó que el 8 de mayo de 2026, presentó en el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles de CDMX, una demanda voluntaria de concurso mercantil.

Se trata de un intento de Magnicharters por mitigar el impacto de los adeudos acumulados con empleados y el sistema tributario.

La jueza encargada del caso deberá valorar la situación financiera actual para dictar medidas que protejan los bienes de la aerolínea mientras se designa a un visitador oficial.

Paralelamente, las autoridades federales mantienen suspendido su certificado de vuelo debido a que la fragilidad económica de Magnicharters representa un riesgo para la seguridad de los pasajeros.

El declive de la firma regiomontana se agudizó desde enero de 2026, cuando inspecciones de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) revelaron irregularidades contables críticas.

Cancelaciones de Magnicharters en AICM; Profeco llama a usuarios a denunciar (Cuartoscuro / Elizabeth Ruiz)

A pesar de las advertencias previas, la aerolínea cesó operaciones el 11 de abril de 2026 tras alegar problemas logísticos, lo que provocó la intervención inmediata de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

El desenlace del concurso mercantil determinará si la histórica marca logra reestructurarse con éxito o si sus activos serán liquidados para cubrir las deudas pendientes.

Esto bajo la amenaza de revocar su concesión de forma permanente, dando paso así a su desaparición.

Mientras se resuelve el expediente judicial, miles de viajeros afectados son auxiliados por un plan de emergencia gubernamental que coordina traslados con otras aerolíneas y grupos aeroportuarios.