La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que el precio del diésel se mantendrá en 27 pesos, pero solo por la crisis en el estrecho de Ormuz.

Sheinbaum externó que “es un acuerdo temporal” y voluntario al que se llegó con los gasolineros por el precio del diésel hasta por lo menos octubre 2026.

Diésel podrá venderse en 27 pesos máximo debido a la crisis en Ormuz

El 28 de abril de 2026, el gobierno de México y el gremio gasolinero llegó a un acuerdo en el precio del diésel con un tope máximo de 27 pesos por litro.

Pese a que los gasolineros pedían que quedara en 28 pesos, tras la disminución en el cobro de comisiones con pagos con tarjeta y vales digitales, asumieron sí podían mantenerlo en 27 pesos, al menos hasta octubre 2026.

Sin embargo, la presidenta de México compartió en la mañanera del 29 de abril de 2026, que el acuerdo es “temporal” y que el precio [elevado] se debe al bloqueo en el estrecho de Ormuz por la guerra Estados Unidos, Israel contra Irán.

“Es un acuerdo temporal porque está muy alto el precio del petróleo por la guerra en Irán, esperamos que pronto se resuelva este asunto que está afectando al mundo entero y entonces ya regresaríamos a una situación normal”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Incluso, Claudia Sheinbaum recordó que de no tener acuerdo con los gasolineros y en un contexto con la crisis en Ormuz, el diésel podría estar hasta en 35 pesos el litro, aproximadamente.

“Mientras siga esta condición de que el petróleo por la guerra, por el cierre del estrecho de Ormuz (...) mientras siga esta condición todos pusimos de nuestra parte para ayudar a las familias mexicanas y la economía nacional. Esperemos que no dure mucho esta circunstancia”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Precio de diésel en gasolineras es voluntario, recuerda Sheinbaum

La mandataria Claudia Sheinbaum asumió que el diésel se mantendrá en 27 pesos el litro hasta octubre 2026 por la crisis en Ormuz, pero recordó que es un acuerdo voluntario con gasolineros.

La presidenta explicó que el acuerdo al que se llegó con los gasolineros por el precio del diésel y de la magna -en días pasados- es voluntario, de modo que pueden existir gasolineras que no respeten los precios.

Sin embargo, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) seguirá con la colocación de lonas en las gasolineras que tienen sus precios por encima de los 27 pesos en diésel y 24 pesos en magna.

Por otra parte, sostuvo que el acuerdo se logró gracias a Petróleos Mexicanos (Pemex), la Secretaría de Energía (Sener), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el gremio gasolinero.