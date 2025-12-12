El Servicio de Administración Tributaria (SAT) actualizó su lista negra de contribuyentes incumplidos, es decir, aquellos que habrían usado facturas fiscales para respaldar operaciones inexistentes.

Se informó que a todos los incluidos en la lista negra se les hizo llegar un oficio individual de presunción por haber incumplido lo establecido en el Código Fiscal de la Federación.

¿Quiénes aparecen en la lista negra del SAT?

De acuerdo con el SAT, al menos 49 contribuyentes, tanto personas físicas como empresas, fueron incluidos en la lista negra a lo largo del 2025 luego de que no acudieran a aclarar la situación.

Facturas SAT (Eduardo Díaz/SDPnoticias.com)

Uno de esos incluidos en la lista negra fue una empresa con domicilio en Cuernavaca, Morelos, que se dedica al transporte aéreo no regular de pasajeros y de carga, sin contar con rutas y horarios claros.

Las autoridades informaron que esta empresa fue incluida en la lista negra definitiva por haber emitido facturas a pesar de que no contaba con activos o personal con capacidad material.

Al igual que a otros de los contribuyentes incumplidos, dicha empresa fue notificada por el hecho y se le brindó 15 días para defenderse conforme a su derecho.

Diez de ellos presentaron pruebas a su favor, pero no lograron presentar pruebas suficientes para demostrar su inocencia: 39 más no aportaron pruebas ni argumentos para justificar sus operaciones inexistentes.