De cara al inicio del periodo de presentación de la Declaración Anual 2025 para las personas morales, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que ya se habilitó el simulador.

“A partir del 1 de diciembre pone a su disposición un simulador del Régimen General y Régimen Simplificado de Confianza″ SAT

SAT habilita el simulador de la Declaración Anual 2025 para personas morales

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2026, las personas morales deberán cumplir con su obligación fiscal de presentar en tiempo y forma su Declaración Anual 2025.

Ante ello y en busca de facilitar el ejercicio, el SAT habilitó desde el lunes 1 de diciembre, el simulador de la Declaración Anual 2025 con el que se podrán anticipar todos los detalles.

“(se habilitó el simulador) para que visualicen la información que hayan presentado durante el ejercicio fiscal 2025" SAT

Cabe destacar que por medio del simulador de la Declaración Anual 2025, las personas morales podrán prevenir diversos temas de relevancia como el caso de los siguientes:

Calcular impuestos: Estimar cuánto se pagará o si hay saldo a favor

Probar escenarios: Permite ingresar datos de ingresos, deducciones y retenciones para ver distintos resultados

Evitar errores: Ayuda a detectar inconsistencias antes de enviar la declaración real

Planificación: Permite establecer una idea clara de la situación fiscal y permite organizar pagos o devoluciones

Práctica: Es una herramienta didáctica para entender cómo funciona el sistema de declaraciones sin consecuencias legales inmediatas

SAT informa fechas de la Declaración Anual 2025 para personas morales

Al anunciar la puesta en marcha del simulador de la Declaración Anual 2025 para personas morales, el SAT también informó sobre las fechas para que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones:

Las sociedades que se encuentren en periodo de liquidación, tienen hasta el 19 de enero de 2026 para presentar su declaración del ejercicio por liquidación

Las personas morales sin fines de lucro, tienen hasta el 16 de febrero de 2026 para presentar su declaración del ejercicio

Los demás regímenes establecidos en el Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta y el Régimen Simplificado de Confianza, tienen hasta el 31 de marzo de 2026

Aunado a lo anterior, el SAT informó que en la nueva plataforma se incluyen nuevos campos para la precarga de información que será útil para presentar la Declaración Anual 2025:

Pagos provisionales presentados y pagados durante el ejercicio

PTU pagada en el ejercicio

Retenciones efectivamente pagadas (ISR por sueldos y salarios, asimilados a salarios, arrendamiento y RESICO)

CFDI de devoluciones, descuentos y bonificaciones

Remanente de declaraciones de ejercicios anteriores, como pérdidas fiscales, pagos al extranjero, dividendos, subsidio para el empleo, entre otros

Finalmente, recordó que para la declaración se debe contar con e.firma y un servicio de banca electrónica, pues si existe un saldo a cargo, el pago debe realizarse mediante transferencia electrónica.