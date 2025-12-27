Te explicamos cómo activar paso a paso el Buzón Tributario del SAT para evitar multas en 2026.

Los contribuyentes deben tener habilitado el Buzón Tributario del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para cumplir con sus obligaciones fiscales.

Paso a paso para activar el Buzón Tributario del SAT

El paso a paso para activar el Buzón Tributario del SAT y evitar multas en 2026 es el siguiente:

Ingresa al página web del SAT (sat.gob.mx)

Haz clic en el botón “Buzón Tributario” y en la opción “Iniciar sesión”

Accede con tu RFC y contraseña o e.firma vigente

Busca la opción “Configuración” en la parte superior de la página

Registra el formulario de medios de contacto, puedes capturar una o hasta cinco direcciones de correo electrónico y un número de teléfono celular

Confirma los medios de contacto que registraste usando el vínculo que te llegó por mail o el código que te enviaron por mensaje SMS

Verifica que tu Buzón Tributario del SAT esté activado

Listo, de esa manera habrás habilitado tu Buzón Tributario del SAT.

Toma en cuenta que si los medios de contacto del buzón cambia deberás actualizarlo con la nueva información.

SAT (Cuartoscuro / Daniel Augusto)

¿Qué pasa si no activo mi Buzón Tributario del SAT en 2026?

Es importante que como contribuyente tengas activo tu Buzón Tributario del SAT en 2026 para evitar multas de entre 3 mil 850 pesos a 11 mil 540 pesos.

Esto de acuerdo con lo que establecen los artículos 86-C y 86-D del Código Fiscal de la Federación (CFF).

Ahora bien, en caso de que pongas datos de contacto erróneos, la ley podría entender que el contribuyente se opone a la notificación.

Por ello, es necesario que se mantenga activo y actualizado el Buzón Tributario del SAT.