La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) adelantó el financiamiento externo para 2026. Te contamos lo que significa la nueva deuda con Europa.

Según dio a conocer Hacienda, se concluyó la colocación de bonos soberanos vinculados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) por un monto de 4 mil 750 mil millones de euros.

Esto significa que México adelantó una parte importante del programa de financiamiento externo contemplado para 2026, lo que permite una gestión más flexible para lo que resta del año.

México logró adelantar con éxito el financiamiento sostenible programado para 2026

En un comunicado de Hacienda, se explicó que la emisión de recursos se realizó bajo la reciente actualización del Marco de Referencia Soberano de Financiamiento Sostenible.

El marco se encuentra alineado con el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 y consolida estándares sólidos en materia de transparencia, medición de impacto y rendición de cuentas.

A su vez, México fortalece su curva soberana en euros mediante el establecimiento de tres puntos de referencia líquidos, lo que facilita el acceso al financiamiento para futuros emisores sostenibles.

La emisión se estructuró de la siguiente manera:

Un bono a 5 años, con una tasa cupón de 3.875%, por un monto de 2 mil millones de euros

Un bono a 10 años, con una tasa cupón de 4.875%, por un monto de 1,750 millones de euros

Un bono a 14 años, con una tasa cupón de 5.375%, por un monto de 1 mil millones de euros

Luego de su emisión, se recibieron órdenes de más de 180 inversionistas internacionales, lo cual demuestra el sólido apetito de inversionistas globales por los instrumentos emitidos por el gobierno de México,

