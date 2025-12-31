La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reportó el estado de las finanzas y la deuda pública del país, asegurando que estas se mantuvieron alineados a las metas del 2025.

De acuerdo con el comunicado de Hacienda, el dinamismo de los ingresos no petroleros y el ejercicio prudente del gasto público ayudó a mantener la estabilidad de la macroeconomía.

Hacienda reporta estado de las finanzas y la deuda pública al cierre de 2025 (Especial)

Hacienda reportó que las finanzas del país se mantienen alineadas con las metas fiscales del año al cierre del 2025, gracias al aumento de los ingresos no petroleros del gobierno federal.

Estos ingresos alcanzaron 139 mil millones de pesos por encima de lo previsto, destacando:

Desempeño de la recaudación tributaria

Vigilancia aduanera

Resiliencia de la actividad económica

Por otro lado, el gasto público se ejerció conforme a lo acordado para el año fiscal, obteniendo incrementos en los sectores de educación y protección social, reflejados en los programas del Bienestar.

Respecto a la deuda pública, Hacienda reveló que esta se ubicó en 51.7% del PIB, que, según la dependencia, muestra “una trayectoría estable y sostenible en el mediano plazo”.

Hacienda reporta estado de las finanzas y la deuda pública al cierre de 2025 (Redes sociales)

