Claudia Sheinbaum sostuvo un encuentro en Palacio Nacional con Ben Horowitz, cofundador de la firma estadounidense Andreessen Horowitz.

La presidenta de México destacó que coincidieron en que México representa un ejemplo de confianza y certeza económica en la región.

Durante la reunión se abordó el panorama financiero actual y el papel de la reconocida firma de inversión tecnológica en América Latina, reforzando la visión de México como un país atractivo para la innovación y el capital.

Así fue el encuentro entre Sheinbaum y Horowitz, cofundador de Andreessen Horowitz

Claudia Sheinbaum presumió su encuentro oficial con el empresario estadounidense Ben Horowitz.

Durante esta reunión, se discutió el panorama financiero actual y el papel de su firma, Andreessen Horowitz, en la región.

Sheinbaum se reúne con Ben Horowitz, cofundador de Andreessen Horowitz (@Claudiashein / X )

Claudia Sheinbaum y Ben Horowitz coincidieron que México se ha consolidado como un entorno de estabilidad económica y seguridad para el capital extranjero.

Para Claudia Sheinbaum este encuentro subraya el interés de importantes líderes financieros en fortalecer vínculos con el mercado nacional.

En encuentro entre Claudia Sheinbaum y Ben Horowitz refuerza la imagen de México como un destino confiable para la inversión.

Claudia Sheinbaum y Ben Horowitz ya se habían reunido para hablar sobre la IA

Cabe recordar que no es el primer encuentro que sostienen Claudia Sheinbaum y Ben Horowitz en Palacio Nacional.

Y es que el 22 de octubre del 2025, Claudia Sheinbaum y Ben Horowitz se reunieron para hablar principalmente sobre el desarrollo de la inteligencia artificial (IA).

En ese momento, Claudia Sheinbaum expresó su intención de utilizar la IA para la digitalización de operaciones gubernamentales, buscando agilizar los trámites en diversas dependencias del país.

Esto luego de que la firma Andreessen Horowitz es reconocida por impulsar tecnologías de vanguardia y ha realizado inversiones en proyectos de alto perfil como OpenAI y empresas de Elon Musk.