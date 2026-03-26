La presidenta Claudia Sheinbaum recibió en Palacio Nacional al ex secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, con motivo de las negociaciones de la empresa Cisco Systems.

Mike Pompeo llegó alrededor de las 13:30 horas a Palacio Nacional, en calidad de promotor de la empresa estadounidense Cisco Systems Inc., la cual es competencia de China en el área de las telecomunicaciones.

Mike Pompeo (Cuartoscuro / Andrea Murcia Monsivais)

Representantes de Cisco Systems llegan a reunión con Claudia Sheinbaum

El ex Secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, llegó la tarde del jueves 26 de marzo a Palacio Nacional, por la calle Corregidora, en medio de un importante anillo de seguridad.

El funcionario llegó acompañado de otros representantes de Cisco Systems quienes, según reportes, presentarían sus propuestas de proyectos a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Mike Pompeo formó parte del gabinete de Donald Trump en el periodo 2018 a 2021, donde se desempeñó como titular del Departamento de Estado, previo a dirigir la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

Antes de integrarse al Gabinete, Mike Pompeo fue congresista por el estado de Kansas, coya política exterior se mostró en línea dura frente a:

China

Irán

Venezuela

¿Qué es Cisco Systems?

Cisco Systems es una empresa multinacional de tecnología con sede en San Jose.

Se dedica principalmente a desarrollar equipos, software y servicios para redes e internet, por lo que sus principales actividades son: