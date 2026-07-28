Para todos los fans de las conspiraciones y los extraterrestres, se presentó el set de LEGO Ideas The X-Files, inspirado en la popular serie de los 90’s, Los Expedientes Secretros X.

El set LEGO Ideas The X-Files fue mostrado por la propia Gillian Anderson, Dana Scully en Los Expedientes Secretos X, en un spot que recuerda un poco de cómo era la serie.

¿Cómo es el set LEGO Ideas The X-Files de Los Expedientes Secretos X?

El set de LEGO Ideas The X-Files consta de 1,478 piezas y recrea momentos icónicos de Los Expedientes Secretos X, enfocándose en la oficina de Fox Mulder.

La cual se combina con una escena de un claro en el bosque y un OVNI suspendido en el aire, elementos constantes en Los Expedientes Secretos X.

Además, el set LEGO Ideas The X-Files incluye ocho minifiguras:

Fox Mulder Dana Scully Walter Skinner Mr. X Alex Krycek Carl Busch The Flukeman Un alien gris

Por si esto fuera poco, cuenta con la leyenda “The Truth is Out There”, un póster de “I Want to Believe”, un expediente de X-Files, semillas de girasol y los lápices clavados en el techo de la oficina de Mulder.

Asimismo, cuenta con opciones de exhibición separando el diorama del bosque y la oficina de Mulder, la cual puede abrirse para ver todos los detalles, mientras que el OVNI se coloca sobre un soporte transparente.

Set LEGO Ideas The X-Files (LEGO)

Precio y fecha de lanzamiento del set LEGO Ideas The X-Files de Los Expedientes Secretos X

El set de LEGO Ideas The X-Files de Los Expedientes Secretos X estará disponible en preventa LEGO Insiders a partir del 1 de agosto, por un precio de $4,799 en LEGO.com.

Si no tienes membresía, podrás adquirir el set set de LEGO Ideas The X-Files de Los Expedientes Secretos X el 4 de agosto en la misma tienda online, en locales físicos y distribuidores autorizados.

Se trata de un set pensado para mayores de 18 años, de ahí el precio de casi 5 mil pesos, siendo el regular para este tipo de sets de la compañía.

Los compradores que adquieran el set entre el 1 y el 10 de agosto recibirán el set de LEGO Ideas The X-Files: Laboratorio de Scully como regalo con compra hasta agotar existencias.