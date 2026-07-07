Guy Parmelin, presidente de Suiza, arribó este lunes 6 de julio de 2026 a México como parte de una visita oficial, en donde sostendrá una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum.

A su arribo a México, Guy Parmelin fue recibido por el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco, quien dio la bienvenida formal al jefe de Estado y a su esposa, Caroline Merotto.

“Esta tarde, el secretario Roberto Velasco dio la bienvenida a nuestro país, al presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin y a su esposa, Caroline Merotto”. SRE

Guy Parmelin ya está en México para reunirse con Sheinbaum (@SRE_mx)

¿De qué hablarán Guy Parmelin y Claudia Sheinbaum? Esto sabemos

Guy Parmelin llegó a México para que el próximo miércoles 8 de julio, tenga un encuentro con la presidenta Sheinbaum en Palacio Nacional.

Se espera que la reunión entre ambos mandatarios sirva para ahondar en temas de inversiones entre ambos países, luego de que México reforzara un importante acuerdo comercial con la Unión Europea.

El gobierno de Sheinbaum ha señalado que este acercamiento con Suiza es clave para proyectar una cooperación más sólida en áreas de innovación.

Con la visita de Guy Parmelin se busca asegurar que los tratados vigentes se adapten a las exigencias actuales de los mercados globales, así como del progreso científico.

El objetivo es modernizar los mecanismos de trabajo conjunto para que beneficien el crecimiento de México y Suiza, reafirmando los 80 años de relaciones comerciales entre ambas naciones.

“Guy Parmelin realiza una visita oficial a México para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum el próximo miércoles para seguir profundizando los vínculos económicos y comerciales entre nuestras naciones”. SRE