El nombre de Ben Horowitz, empresario estadounidense y socio general de Andreessen Horowitz, se viralizó en las redes sociales tras su reunión con Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.

Ben Horowitz tiene una gran influencia global en el sector tecnológico por ser un inversor de capital de riesgo y escritor.

¿Quién es Ben Horowitz, empresario estadounidense y socio general de Andreessen Horowitz?

Benjamin Abraham Horowitz, mejor conocido como Ben Horowitz, nació el 13 de junio de 1966.

Ben Horowitz (@bhorowitz0 / Instagram )

Es un destacado empresario, inversor, escritor y bloguero estadounidense, considerado uno de los líderes más influyentes de Silicon Valley.

Benjamin Abraham Horowitz es hijo de Elissa Krauthamer y del escritor conservador y defensor de la política David Horowitz.

¿Cuántos años tiene Ben Horowitz, empresario estadounidense y socio general de Andreessen Horowitz?

Benjamin Abraham Horowitz tiene 60 años de edad.

¿Quién es la esposa de Ben Horowitz, empresario estadounidense y socio general de Andreessen Horowitz?

Benjamin Abraham Horowitz se encuentra vasado con Felicia Wiley Horowitz.

Ben Horowitz (@bhorowitz0 / Instagram )

¿Qué signo zodiacal es Ben Horowitz, empresario estadounidense y socio general de Andreessen Horowitz?

Ben Horowitz es del signo zodiacal Géminis.

¿Cuántos hijos tiene Ben Horowitz, empresario estadounidense y socio general de Andreessen Horowitz?

Ben Horowitz y su esposa, Felicia Wiley Horowitz, tienen tres hijos.

¿Qué estudió Ben Horowitz, empresario estadounidense y socio general de Andreessen Horowitz?

Ben Horowitz posee una licenciatura en Ciencias de la Computación por la Universidad de Columbia (1988).

Y una maestría en la misma disciplina por la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA, 1990)

¿En qué ha trabajado Ben Horowitz, empresario estadounidense y socio general de Andreessen Horowitz?

Es principalmente conocido por ser el cofundador y socio general de Andreessen Horowitz (a16z), una de las firmas de capital de riesgo más importantes del mundo, junto a Marc Andreessen.

La firma ha invertido en compañías tecnológicas líderes como Facebook, Airbnb, GitHub, Pinterest y Twitter.

Antes de fundar su firma de inversión, Horowitz tuvo una exitosa carrera operativa:

Netscape: Se unió en 1995 como director de proyecto y llegó a ser vicepresidente de la línea de productos de seguridad y directorios.

AOL: Tras la adquisición de Netscape, sirvió como vicepresidente de la división de comercio electrónico.

Opsware (originalmente Loudcloud): Cofundó esta empresa en 1999 y fue su CEO hasta 2007, cuando fue adquirida por Hewlett-Packard por 1.600 millones de dólares.

Hewlett-Packard: Tras la venta de su empresa, trabajó como vicepresidente y director general de software en HP.

Ben Horowitz es autor de dos libros que han sido éxitos de ventas del New York Times:

The Hard Thing About Hard Things (publicado en español como Emprender y liderar una startup), donde relata las dificultades de gestionar una empresa tecnológica. What You Do Is Who You Are

Además, mantiene un blog (a16z) leído por millones de personas donde comparte sus experiencias sobre inversión y liderazgo.

Ben Horowitz creó el Fondo de Liderazgo Cultural de a16z, destinado a conectar a líderes culturales con nuevas empresas tecnológicas y fomentar la entrada de jóvenes afroamericanos en la industria.

Es colaborador en el New York Times, Wall Street Journal, New Yorker, Fortune, Economist y otros medios.

También forma parte de los consejos de administración de Anyscale, Databricks, Mayvenn, NationBuilder, Navan y UnitedMasters.