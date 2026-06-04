Claudia Sheinbaum explicó qué conlleva el acuerdo general con los productores de jitomate y que llevará a la reducción de precio para la siguiente cosecha.

El acuerdo consta de cuatro puntos y el objetivo es que el jitomate no llegué a precios elevados de hasta 80 pesos el kilo, como pasó en esta temporada.

Claudia Sheinbaum explica el acuerdo para reducir el precio del jitomate

En la conferencia del pueblo del 4 de junio de 2026, Claudia Sheinbaum compartió más detalles sobre el acuerdo con productores de jitomate que llevará a la disminución de su precio.

La presidenta de México recordó que esto se logró con un trabajo en conjunto de diversas instituciones como la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Profeco, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), así como productores, tiendas de autoservicio y centrales de abasto.

Sheinbaum explicó que el acuerdo consta de cuatro puntos:

Disminución de intermediarios Prioridad a nivel nacional Disminución en el precio de insumos Capacitación y otras acciones del gobierno

La mandataria expuso que la disminución de intermediarios se debe a que en ocasiones son estos quiénes elevan el precio en el traslado del producto al punto de venta, por ello:

“[Que se determine] cuando se siembra, que ya se determine a quién se lo vas a vender, pero no al intermediario, sino directo a la central de abasto, para eso se tendrían que tener condiciones para trasladar el jitomate”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Por otra parte, el acuerdo con los productores de jitomate también da prioridad a la venta a nivel nacional y luego a la exportación.

Sobre la disminución en el precio de los insumos, Sheinbaum dijo que se trabajaba en ello, pero que también está en este acuerdo que firmaron productores de 18 estados de la república mexicana.

Finalmente, la presidenta de México explicó que también se les darán capacitaciones y “otras acciones del gobierno” para quiénes siembran jitomate.

Claudia Sheinbaum sostiene que acuerdo por el precio del jitomate es a “largo plazo”

Sheinbaum habló del acuerdo que firmó el gobierno con los productores de jitomate, asegurando que no es una meta a corto plazo, sino que también tendrá impacto a “largo plazo”.