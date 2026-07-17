MOTOR BYD King, el modelo que originalmente surgió en China a finales de 2021 y se comercializó en 2024 a nivel internacional y en mercados de América Latina, llegará a México en 2027, poniendo a temblar a Toyota.

Con una similitud al Seal, también de BYD, King llega con una notable actualización estética:

Parrilla más amplia

Carrocería más estilizada y moderna

Faros de diseño más fluido

Toma de aire en la parte inferior del parachoques

Nuevo diseño de fascia trasera

Luces traseras rediseñadas

Nuevo diseño de rines de aluminio de 17 pulgadas

Iluminación exterior LED

En esta actualización se respetaron las dimensiones del sedán híbrido, manteniendo 4,780 mm de largo, 1,837 mm de ancho y 1,515 mm de alto.

BYD King 2027 (BYD México)

MOTOR BYD King 2027 llega en dos versiones híbridas

Haciendo más atractiva la oferta, MOTOR BYD King 2027 llega en dos versiones híbridas: GL y GS.

Equipamiento de la versión GL:

Pantalla táctil de 12.8 pulgadas con Apple CarPlay y Android Auto

Sistema de audio con 8 bocinas con función de karaoke

Climatizador

Cargador inalámbrico para celular

Asientos en piel sintética

Asiento del conductor con ajuste eléctrico.

Equipamiento versión GS:

Pantalla de 15.6″

Servicios de Google con comando de voz

Iluminación ambiental de un solo tono

Asiento del pasajero con ajuste eléctrico

Quemacosos

Sensor de lluvia

Rines decorados en gris

BYD King 2027 (BYD México)

Seguridad del MOTOR BYD King 2027

Además de brindarte comodidad en cada kilometro recorrido, el MOTOR BYD King 2027 te garantiza seguridad en cada viaje. Está equipado con:

Seis bolsas de aire

Control de estabilidad

Asistente de arranque en pendientes

ADAS: control crucero adaptativo, asistente de mantenimiento de carril.

Reconocimiento de señales de tráfico

Alerta de colisión frontal con freno autónomo de emergencia

Freno de mano electrónico

Monitor de presión de neumáticos

En tanto que la versión más equipada está complementada con alerta de tráfico cruzado trasero con freno automático y detector de punto ciego.

BYD King 2027 (BYD México)

MOTOR BYD king 2027 llega con dos baterías

Manteniendo la tecnología DM-i , MOTOR BYD king 2027 vendrá a México con dos baterías recargables:

Versión GL: Batería de 7.42 kWh, ofreciendo 50 km de autonomía en modo eléctrico o 1,600 km combinados.

Batería de 7.42 kWh, ofreciendo 50 km de autonomía en modo eléctrico o 1,600 km combinados. Versión GS: Batería de 24.57 kWh. Soporta cargas rápidas de hasta 48 kW y eleva el alcance en modo eléctrico hasta 170 km.

Precios del MOTOR BYD King 2027 en México

El BYD King 2027 ya está a la venta. Las primeras 2,500 unidades se venderán con un precio de lanzamiento menor a 500 mil pesos, posteriormente éstas se adquirirán con el precio de lista: