MOTOR BYD King, el modelo que originalmente surgió en China a finales de 2021 y se comercializó en 2024 a nivel internacional y en mercados de América Latina, llegará a México en 2027, poniendo a temblar a Toyota.
Con una similitud al Seal, también de BYD, King llega con una notable actualización estética:
- Parrilla más amplia
- Carrocería más estilizada y moderna
- Faros de diseño más fluido
- Toma de aire en la parte inferior del parachoques
- Nuevo diseño de fascia trasera
- Luces traseras rediseñadas
- Nuevo diseño de rines de aluminio de 17 pulgadas
- Iluminación exterior LED
En esta actualización se respetaron las dimensiones del sedán híbrido, manteniendo 4,780 mm de largo, 1,837 mm de ancho y 1,515 mm de alto.
MOTOR BYD King 2027 llega en dos versiones híbridas
Haciendo más atractiva la oferta, MOTOR BYD King 2027 llega en dos versiones híbridas: GL y GS.
Equipamiento de la versión GL:
- Pantalla táctil de 12.8 pulgadas con Apple CarPlay y Android Auto
- Sistema de audio con 8 bocinas con función de karaoke
- Climatizador
- Cargador inalámbrico para celular
- Asientos en piel sintética
- Asiento del conductor con ajuste eléctrico.
Equipamiento versión GS:
- Pantalla de 15.6″
- Servicios de Google con comando de voz
- Iluminación ambiental de un solo tono
- Asiento del pasajero con ajuste eléctrico
- Quemacosos
- Sensor de lluvia
- Rines decorados en gris
Seguridad del MOTOR BYD King 2027
Además de brindarte comodidad en cada kilometro recorrido, el MOTOR BYD King 2027 te garantiza seguridad en cada viaje. Está equipado con:
- Seis bolsas de aire
- Control de estabilidad
- Asistente de arranque en pendientes
- ADAS: control crucero adaptativo, asistente de mantenimiento de carril.
- Reconocimiento de señales de tráfico
- Alerta de colisión frontal con freno autónomo de emergencia
- Freno de mano electrónico
- Monitor de presión de neumáticos
En tanto que la versión más equipada está complementada con alerta de tráfico cruzado trasero con freno automático y detector de punto ciego.
MOTOR BYD king 2027 llega con dos baterías
Manteniendo la tecnología DM-i , MOTOR BYD king 2027 vendrá a México con dos baterías recargables:
- Versión GL: Batería de 7.42 kWh, ofreciendo 50 km de autonomía en modo eléctrico o 1,600 km combinados.
- Versión GS: Batería de 24.57 kWh. Soporta cargas rápidas de hasta 48 kW y eleva el alcance en modo eléctrico hasta 170 km.
Precios del MOTOR BYD King 2027 en México
El BYD King 2027 ya está a la venta. Las primeras 2,500 unidades se venderán con un precio de lanzamiento menor a 500 mil pesos, posteriormente éstas se adquirirán con el precio de lista:
- King GL: Precio de lanzamiento $499,900 pesos Precio de lista: $524,900 pesos
- King GS: Precio de lanzamiento $554,900 pesos Precio de lista: $579,900 pesos