Sheinbaum pacta acciones para garantizar abasto y precio del jitomate

Claudia Sheinbaum pactó este miércoles 3 de junio de 2026 una serie de acciones para garantizar el abasto y precio del jitomate.

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que el acuerdo reúne principalmente a productores de 18 estados del país, así como a comerciantes de centrales de abasto y tiendas de autoservicio.

Sheinbaum logra acuerdo para frenar alza en el precio del jitomate; costo dependerá de abasto, señalan expertos

Claudia Sheinbaum sostuvo este día un encuentro con productores de jitomate y comerciantes del producto, con quienes alcanzó un importante acuerdo para garantizar su abasto y reducir sus precios.

El compromiso entre sectores busca priorizar el consumo interno del jitomate antes que la exportación, con la intensión de frenar la volatilidad en el precio final del producto.

Bajo la premisa de favorecer a los sectores con menores ingresos, las autoridades han reiterado su compromiso con buscar acciones que doten de certeza a la ciudadanía.

Estadísticas recientes del sector agrícola revelan que los precios de mayoreo del jitomate han comenzado a ceder, registrando una baja de superior al 16% en las principales plataformas de distribución del país.

Mientras que en centros como la Central de Abasto de la CDMX el costo por kilo se ha estabilizado cerca de los 25 pesos, el usuario final todavía enfrenta precios que promedian los 52 pesos.

Expertos advierten que dependerá del abasto existente en el país el precio que se tenga del producto, por lo que reiteraron la prioridad de poner en primer lugar al mercado nacional.