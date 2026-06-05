La firma del Acuerdo Nacional para el Ordenamiento de la Producción, Abasto, Comercialización y Precio Justo del Jitomate ya estaría surtiendo efectos, pues su costo cayó un 50% en centrales de abasto.

De acuerdo con lo indicado en reportes, en la central de abastos de la Ciudad de México (CDMX) el kilo de jitomate puede encontrarse en un promedio de 25 y 28 pesos.

Sobre la reducción del costo del producto, comerciantes han señalado que el motivo se debe a diversos aspectos, pero el más importante es el relacionado con las condiciones climáticas.

Caen precios del jitomate (Michelle Rojas)

Jitomate ya está bajando de precio; en la central de abastos se vende hasta en un 50% menos

El jueves 4 de junio, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum firmó el Acuerdo Nacional para el Ordenamiento de la Producción, Abasto, Comercialización y Precio Justo del Jitomate.

Lo anterior debido a que el jitomate fue el producto más inflacionario de la canasta básica en la primera mitad de 2026, por lo que la medida que ya estaría surtiendo efectos, busca reducir sus costos.

Al respecto, la reportera Yenni Valencia de Grupo Fórmula informó que en la central de abastos de la CDMX, el precio del producto ya registró una caída de hasta el 50%.

Precio del jitomate (Michelle Rojas/SDPnoticias)

La información establece que en la central de abastos capitalina, el jitomate puede encontrarse desde los 18 pesos por kilo, pero en promedio se vende entre los 25 y 28 pesos.

Cabe destacar que de acuerdo con datos del INEGI, a lo largo de los primeros 5 meses del año el costo del producto se disparó hasta en un 121% y llegó a superar los 80 pesos por kilo.

Comerciantes prevén que precio de jitomate siga a la baja

Pese a la puesta en marcha del acuerdo entre la presidencia, productores y comerciantes, versiones afirman que el precio del jitomate comenzó a caer días antes de la firma del convenio.

Con respecto a ello, vendedores de la misma central de abastos de la CDMX resaltaron que el costo del producto presentó una reducción una semana antes de que se estableciera el acuerdo.

Incluso, indicaron que la la mejora en las condiciones climáticas en estados como Sinaloa, San Luis Potosí, Michoacán, Morelos y Jalisco, ha comenzado a aumentar la producción y distribución.

En ese sentido, los comerciantes prevén que en las siguientes semanas continúe la reducción de los costos del producto ante la entrada en vigor del acuerdo presidencial.