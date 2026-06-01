Claudia Sheinbaum anunció que su gobierno trabaja para mantener bajos los precios del jitomate dentro del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC).

“Estamos trabajando con ellos y garantizando, además, que el próximo año se siembre la cantidad suficiente de jitomate para que no tengamos un problema de escasez que fue lo que hizo que subieran los precios”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

En la mañanera del 1 de junio de 2026, explicó que se reunirá el próximo miércoles 3 de junio con productores y comercializadores de jitomate para buscar soluciones que reduzcan el precio de este alimento básico.

En ese sentido, Claudia Sheinbaum señaló que el alza en el precio del jitomate se debió a una plaga en Sinaloa y a una helada en Florida, y adelantó medidas preventivas para 2027.

Claudia Sheinbaum buscará reducir el precio del jitomate en México

Ante las múltiples quejas sobre el precio excesivo del jitomate en México, Claudia Sheinbaum dijo en la mañanera del pueblo del 1 de junio de 2026, que se reunirá para trabajar en resolver esta problemática que afecta a las familias.

La mandataria explicó que su gobierno está en labores de mantener el PACIC en precios adecuados con 24 productos de la canasta básica, lo que incluye el jitomate.

Por ello, apuntó a que el miércoles 3 de junio de 2026 se reunirá con comercializadores y productores “para poder reducir el precio del jitomate”.

Según la presidenta de México, el alza en el precio del jitomate se debió a dos factores principalmente; plaga en Sinaloa y helada en Florida a finales de 2025, lo que mermó la producción.

Ante ello, dijo que buscará colaborar para la reducción en el precio, así como antelándose a que este fenómeno suceda en 2027 sembrando más jitomate.

Por otra parte, explicó que así como con el jitomate, también se ha abordan temas de otras frutas y verduras que forman parte del PACIC y que su alza perjudica a las familias mexicanas.