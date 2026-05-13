La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) prevé una mejora de la economía mexicana si logra disminuir la inflación en productos perecederos, especialmente en el jitomate.

Edgar Amador, secretario de Hacienda, señaló que cerca del 90% de la variación de la inflación general ha sido provocada por el encarecimiento del jitomate, que tuvo un incremento del 121% anual.

Hacienda prevé repunte económico cuando se controle inflación del jitomate

Durante un foro económico realizado este 13 de mayo, el secretario de Hacienda explicó que la inflación podría moderarse conforme se normalice la producción y distribución de alimentos perecederos.

Édgar Amador, titular de la SHCP. (Pablo Moisés/Cuartoscuro / Moisés Pablo Nava)

Hacienda ha insistido en que el repunte inflacionario no responde a un deterioro estructural de la economía, sino a choques temporales en el sector agropecuario, por lo que mejorará si baja el precio del jitomate.

Asimismo, Hacienda anunció medidas para contener el aumento de precios, entre ellas subsidios a combustibles, acuerdos con productores y cadenas comerciales, además de mejorar la logística de distribución de alimentos.

La inflación anual se ubicó en 4.45% durante abril, aún por encima de la meta de 3%. Analistas han advertido que el aumento en frutas y verduras continúa presionando el bolsillo de las familias.

Pese al panorama, Hacienda mantiene expectativas de crecimiento positivo para 2026 y considera que la reducción del precio del jitomate y de alimentos perecederos ayudaría a fortalecer la economía en el país.