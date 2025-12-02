La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que la Secretaría de Gobernación (Segob) sí decidió impugnar contra los casinos propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego.

La mandataria confirmó que pese a que se solicitó que los casinos de Ricardo Salinas Pliego volvieran a operar, Segob decidió impugnar para parar su reapertura.

Luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) cerrara los casinos vinculados a Ricardo Salinas Pliego por operaciones con recursos ilícitos, un juez ordenó que volvieran a operar, pero la decisión ya fue impugnada.

Tras una explicación de Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México, se supo que los casinos vinculados al empresario operaban con presunto lavado de dinero.

Sin embargo, el caso tomado por la UIF llevó a que por resolución judicial los casinos estuvieran por abrir nuevamente, pero la Segob lo impidió.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que la Segob impugnó el que los casinos vinculados a Ricardo Salinas Pliego volvieran a abrir.

Incluso, señaló que con firmes argumentos, la Segob explicó porqué el caso de estos casino debía volver a ser revisado.

Aunque la titular de la Segob, Rosa Icela Rodríguez, no se ha pronunciado al respecto, se espera pronto haya claridad sobre el tema de los casinos.

Sin embargo, se dice que aún queda una audiencia en la que se definirá si las actividades de los casinos que son relacionados con Ricardo Salinas Pliego, vuelven a operar o no.