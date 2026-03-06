La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cerró los recursos legales interpuestos por Ricardo Salinas Pliego relacionados con sus adeudos fiscales, pero el empresario aún enfrenta un litigio con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

El caso gira en torno a un amparo otorgado en 2022 que impide a la UIF acceder a sus cuentas bancarias para investigaciones de posibles operaciones irregulares.

La SCJN deberá decidir si mantiene vigente dicho amparo, considerado por la UIF como un precedente riesgoso.

Ricardo Salinas Pliego tiene litigio pendiente con la UIF por amparo

En enero de 2026, Ricardo Salinas Pliego liquidó su adeudo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), sin embargo, mantiene litigio pendiente con la UIF por un amparo de 2022.

Salinas Pliego habría alcanzado un acuerdo con el SAT para abonar a su deuda (Michelle rojas)

La UIF buscaba revisar movimientos de dinero, transferencias y operaciones bancarias de Ricardo Salinas Pliego para detectar posibles movimientos inusuales o esquemas financieros que pudieran relacionarse con:

Evasión fiscal

Simulación de operaciones

Posible lavado de dinero

Un juez otorgó un amparo a Ricardo Salinas Pliego en el que prohíbe que la UIF recabe información financiera del empresario para utilizarla en procedimientos penales o civiles.

Ante este recurso, la UIF advirtió a la SCJN que con este amparo, se crearía un “privilegio ilegítimo” y un “funesto precedente” que debilitaría la lucha contra el lavado de dinero en México

Pese a que la SCJN dio cierre a los casos de deudas de impuestos, todavía debe decidir si se queda el amparo de Ricardo Salinas Pliego otorgado por el juez federal Gabriel Regis López.