Las cuentas de Ganador Azteca SAPI, la empresa de casino de Ricardo Salinas Pliego que fueron aseguradas por las autoridades, van a seguir bloqueadas tras la decisión de una jueza.

Así lo resolvió Luz María Flores Alva, jueza tercera de Distrito en Materia Administrativa, quien rechazó liberar los recursos del casino de Salinas Pliego sobre el que pesan acusaciones de lavado de dinero.

El polémico empresario Ricardo Salinas Pliego recibió un nuevo revés judicial, debido a que una jueza federal negó liberar las cuentas bancarias de Ganador Azteca SAPI, su empresa de casino.

Lo anterior debido a que la jueza informó que no puede conceder suspensiones provisionales para anular bloqueos que hayan sido ordenados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Bloqueo de cuentas del casino de Salinas Pliego (Eduardo Díaz/ sdpnoticias)

La resolución contra el casino de Salinas Pliego, se debe a que en la reforma a la Ley de Amparo que se aprobó en el pasado mes de octubre, establece dicho impedimento judicial.

Debido al fallo, será hasta el viernes 12 de diciembre cuando se emita la resolución definitiva sobre el caso y se determinará si se ordena una suspensión fija contra los recursos de la empresa.

Se debe resaltar que el casino de Salinas Pliego solo tiene la opción de recuperar el dinero de sus cuentas si logra acreditar el origen legal del dinero que se mantiene en ellas.

¿Por qué bloquearon las cuentas del casino de Salinas Pliego?

Cabe destacar que el 11 de noviembre, autoridades ordenaron el bloqueo de las cuentas bancarias de un total de 13 empresas dedicadas a las apuestas y casinos, entre ellas el de Salinas Pliego.

Sobre la acción, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que se impuso el bloqueo debido a que se detectaron operaciones financieras que representan un riesgo para los usuarios.

“Por su alto riesgo financiero, fueron listadas como personas morales bloqueadas para proteger a los usuarios y evitar que estos espacios sean usados por el crimen organizado” SHCP

Ante la intervención de los recursos de la empresa Ganador Azteca SAPI, Grupo Salinas emitió un comunicado en el que se pronunció en contra de la acción y denunció una supuesta persecución.

Con respecto a ello, el conglomerado empresarial refirió que el bloqueo de las cuentas del casino de Salinas Pliego obedece a la persecución del Estado mexicano contra el multimillonario.

Más aún cuando Grupo Elektra aseveró que Ganador Azteca SAPI y sus socios en el Reino Unido, operan bajo los más altos estándares de seguridad y prevención de lavado de dinero.